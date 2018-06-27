原标题：德媒赞中国领跑全球电动公交革命：欧美踟蹰不前

资料图：这是山东沂星电动汽车有限公司生产的纯电动汽车，该款车已于2010年年初在山东临沂等地作为公交车投入使用。新华社记者 覃海石摄

参考消息网6月27日报道 德媒称，在东西方向横穿中国首都北京的长安街上，公交站台每分钟都有我们在世界所有城市都会看到的那种大型双节公交车停靠，直到最后一个座位也坐上人。

据德国《明镜》周刊网站6月25日报道，接下来，1路公交车进站了。1路公交线从1950年开始运行，几乎与新中国的历史一样长。这辆公交车看起来不一样：它被涂成红白两色，车头车尾都是流线型，就像是轮子上的海豚。一只无声的海豚。

报道称，因为1路公交车不再由柴油或天然气提供动力，而是由钛酸锂电池驱动。当它开动时，只不过能听到一点柔和的嗡嗡声。

报道称，2017年秋天，首批新车开始在1路公交线上投入运营。到2020年，将有1万辆这样的公交车上路，这个拥有约2000万人口的城市中大约三分之一的公交车将实现电动化。进展可能会更快。现在已经有超过4000辆电动和混合动力公交车上路了。

报道认为，是严峻的困境推动中国进入电动公交车时代并让它在这个利润丰厚的未来市场上取得了领导地位。城市居民再也不能忍受空气污染，政府希望摆脱雾霾。一个有效的手段是公交车的电动化。迄今为止，公交车的耗油量比普通汽车耗油量最多高了30倍。

报道称，根据行业服务商彭博新能源财经提供的数据，目前全球约有38.5万辆电动公交车上路，其中99%在中国。今天，近五分之一的中国公交车已经没有内燃机。电动公交车的趋势是：强劲上涨。

因此，中国在这一发展中领先。西方大城市才刚刚逐步出现这种发展势头。

报道称，中国正全力驶向未来，而欧洲的电动革命却踟蹰不前。伦敦也打算把公交车队电动化——但要等到2030年。到目前为止，该市只有4条公交线换上了电动公交车。纽约甚至把自己实现无排放公交车目标的日子定为2040年。

报道称，德国的情况更糟糕。2016年许可上路的78345辆公交车中，仅有458辆是全部或部分电力驱动的。德国联邦机动车运输管理局还没有公布2017年的数据。

报道称，中国人更为敏捷。中国南部高科技大都市深圳半年前就宣布完成了公交电动化：那里的所有公交车都已换成了纯电动车，共有16359辆。它们每天运行里程总计达285万公里。

报道称，制造商比亚迪公司定期发送新闻邮件，告诉记者它又在世界各地的哪些城市售出了电动公交车。去年12月，有23辆电动公交车进入了意大利的诺瓦拉和都灵。今年1月，该公司又向挪威销售了两辆电动公交车。

报道指出，中国的大型攻势还有另一个积极影响。由于有稳定的销售市场，进行批量生产是值得的。这又降低了制造成本。根据彭博新能源财经的一份分析报告，今天一些大城市的电动公交车每公里运行成本已经低于柴油车。

与此同时，中国人正在巩固他们的市场优势。2017年全球共售出9万辆电动公交车，几乎全都是中国生产商生产的。

这之所以更令人期待，是因为电动公交车还有另一个好处：它们可以减少全球石油需求。

“我们预计，由于使用电动公交车，今年全球石油每日需求量将下降约28万桶，”彭博新能源财经分析师戴维·多尔蒂说，这相当于中国车辆柴油需求总量的10%左右。到2030年，电动公交车可以将全球每日石油需求减少约42万桶。

报道称，就全球需求而言，这个量很小。多尔蒂说，但到2030年，全球节约的石油有90%是中国节约的。中国因此找到了一种方法来减少自己对石油的依赖。

责任编辑：张岩