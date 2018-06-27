蔡当局想推英语做“第二官方语”?大学教授这样怼

原标题：蔡当局想推英语做“第二官方语”？
台湾的英语成绩在亚洲49个国家与地区中排名40，落后于韩国和中国大陆。
据“联合新闻网”26日报道，去年，美国教育考试服务中心（ETS）公布的2016年数据表明，台湾的英语成绩在亚洲49个国家与地区中排名40，落后于韩国和中国大陆。台湾“教育部”随后成立“英语推动会”，探讨英语成为“第二官方语”的可行性。然而26日台“教育部”的报告显示，由于欠缺语言环境，目前该规划并未提上日程。
据报道，台湾“教育部”综规司司长黄雯玲指出，希望部分学校试办双语课程、双语班等。她认为，从数据上来看，台湾学生英语能力并不差，但欠缺使用环境，要改变教学方式，不再以纸笔测验为主，而是将其生活化。
英语是否应成为第二官方语在岛内争议已久。“联合新闻网”早前援引台湾语言学会理事长、台“清华大学”语言学研究所教授蔡维天的话称，台湾学生应该提升英语竞争力，但没必要将其设为官方语言；政大语言所教授何万顺更尖锐地指出，目前大部分将英语作官方语言的国家都曾是英美殖民地，“台湾何时被英美殖民过？”
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