原标题：投资十多亿治理两年 呼伦湖水质仍是最差的劣五类

呼伦湖是内蒙古第一大淡水湖，也是我国第五大淡水湖。生态环境部6月26日表示，呼伦湖生态环境治理一期工程项目实际投资13.15亿元，经过两年治理，总氮、高锰酸盐指数有所下降，但化学需氧量（COD）、总磷、氟化物指标却不降反升，水质仍为最差的劣五类。

呼伦湖素有“草原明珠”之称，呼伦湖及其周边水系列入《国际重要湿地名录》，其环境治理与生态保护是筑牢我国北方生态屏障的重要任务。2016年批复的《呼伦湖流域生态与环境综合治理一期工程（2016—2017年）实施方案》，其中含有草原生态保护、湿地生态系统恢复、水利工程、环境整治和管护能力等五大类20项工程，规划投资21.08亿元；通过上述治理工程减轻湖泊富营养化程度等，力争2017年底湖泊水质从劣五类提高到五类。

生态环境部表示，现场督察发现，呼伦湖水环境质量没有得到改善。监测数据显示，与2015年相比，呼伦湖水质在2016—2017年虽然总氮、高锰酸盐指数有所下降，但COD、总磷、氟化物指标却不降反升。从总体看，呼伦湖水质与入湖水量密切相关，水环境质量“靠天吃饭”现状尚未改变，生态环境保护形势不容乐观。

即使投资没有达到当初批复的21.08亿元，但依然投资了13.15亿元，经过两年治理，呼伦湖水质为何没有实现好转？

据生态环境部分析，主要是治理工程随意调整变更。实施方案明确的20个治理工程项目，只有两个项目总体按计划执行，工程项目调整变更率达90%。相应投资变更是大幅削减，其中，农村安全饮用水项目计划投资1亿元，实际仅投640万元；涉及旅游景区治理改造及基础设施建设等重大项目没有实施，有关管护能力建设却由规划的1.9亿元，调增到4.02亿元。工程项目实施存在避重就轻、避难就易等问题，治理效果自然大打折扣。

工程项目管理也十分混乱。生态环境部表示，从督察情况看，自治区有关部门和呼伦贝尔市在治理项目实施中，既没有有效协同推进机制，也没有有效的监督考核机制，工程项目擅自调整，任意变更，容易实施的实施，有难度的就调出实施范围；对环境治理影响较大的项目往往被延期或简化，用于管护、执法能力的项目投资增长到总投资的32.3%。特别是工程项目研究论证不够，有的甚至仅凭某个研究单位的个别专家意见，就彻底变更技术路线，管理混乱，监督松懈。

中央第二环保督察组副组长、生态环境部副部长翟青说，在呼伦湖综合治理工作中，当地政府缺乏“钉钉子精神”，敷衍应对，得过且过，甚至为了当地有关监管单位利益，不惜大幅调整项目建设内容；尤其是自治区水利厅对自身承担的多个水利工程项目组织协调职责、任务一无所知，履职尽责没有到位。他希望自治区有关部门和呼伦贝尔市认真反思存在的问题，确保呼伦湖生态环境治理工作取得实实在在的成效。（科技日报北京6月26日电）

来源：科技日报

责任编辑：吴金明