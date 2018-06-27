台湾治污反引众怒 网友：领高薪官员哪懂民间疾苦

原标题：台当局重拳治污反而引众怒 台网友：坐领高薪的官员哪懂民间疾苦

[环球网综合报道]台“立法院”25日三读通过“空气污染法”修正案，据《联合报》报道，根据修正案，台湾各县市未来将划设“空气品质维护区”，禁止或限制老旧车辆通行，违者最重处6万元（新台币，下同）罚款。修正案的通过引发台湾民众的巨大反弹，网友纷纷在蔡英文和“行政院长”苏嘉全的社交媒体账号下留言发泄不满。

报道称，台湾的“空气污染法”上次修法是5年前，之所以修法，是因为近年来台湾中南部空气污染及能源争议持续升温，国民党则紧咬当局为了“非核家园政策”而“火力全开”（依赖火力发电）才造成PM2.5上升，导致民众苦不堪言。“立法院”临时会25日历经7小时逐条发言表决争议条文，于晚间21时许完成修正程序。

台媒称，这次修法加重处罚，处罚对象由行为人扩大到负责人与监督人，即“老板与卫生安全部门人员都需要负责”，最低刑责提高到6个月有期徒刑，最高罚款额度提高20倍，从100万元提升到2000万元，并将追缴造成空气污染的不当得利。修正条文还明定，台“环保署”可视空气品质需求，强化出厂10年以上交通工具的排放标准。若未依规定验车可罚500元，逾一个月未检验或复检未过，可累计再罚，一旦县市政府再次通知限期改善仍未完成，可移请公路监理机关注销牌照。

此外，修正案还授权县市政府划设“空气品质维护区”，1999年6月前出厂的柴油车及两冲程机车（摩托车），将禁止进入或限制其进入时段，并以车牌辨识系统取代拦检，违者可处500元至6万元罚款。

“这些官员坐领高薪哪懂民间疾苦，可曾想过为何人民还开还骑这么多年的老车？因为人民喂饱自己都很辛苦了，谁不想5年换部新车？会骑10年以上老机车的更是社会中最辛苦的一群。”在蔡英文社交媒体账号下，充斥着网友对该修正案的不满，有人表示台当局的做法跟晋惠帝“何不食肉糜”之问如出一辙，“自己坐好车，叫人民换车！”

虽然世界上其他地区也有为环保原因淘汰高污染车辆的政策，但一般会有相应的补助措施。欧洲普遍对新购买的节能车实施减税、补助措施，如法国曾为环保减排实施老旧车辆更换措施，并针对低收入家庭提供补助支票。在中国大陆也有相应措施，如设立高污染车辆报废淘汰补助专项资金，通过细化补助措施来缓解车主的经济压力。而台当局出炉的修正案中暂时并未看到具体的淘汰补贴措施，这在很大程度上导致民怨沸腾。（凌德）

责任编辑：张玉