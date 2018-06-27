马英九：史料证明钓岛属于中国 愿帮助打国际官司

原标题：马英九：史料证明钓鱼岛属于中国 愿助打国际官司

马英九出席历代福建方志致赠典礼（中评社）

海外网6月27日电 台湾地区前领导人马英九在出席活动时有感而发，大谈钓鱼岛，表示历史方志是“证明钓鱼岛属于中国”的重要资料，日后若有机会到国际法庭打官司，愿意提供服务，他的表态赢得台下一片掌声。

据中评社报道，马英九26日下午应邀出席世界宗教博物馆举办的信俗文化资源交流中心成立暨历代福建方志致赠典礼时表示，《台海使槎录》与《重纂福建通志》是证明“钓鱼台”（台湾称钓鱼岛为钓鱼台）属于中国的重要史料，不但记载详细，也符合国际法上在发现之后的有效管理，日后若真到国际法庭打官司，他愿提供服务。

马英九表示，过去研究“钓鱼台”问题时，发现方志的帮助很大，他接触到文献，证明钓鱼岛是中国的。他指出，最重要的资料是清朝首任台湾御史黄叔璥写的《台海使槎录》，里面描述去钓鱼岛的方式非常细，代表作者黄叔璥一定去过，而且当时的水师也去巡逻，这份资料对于学国际法的人非常重要，不但详细的记载，也符合国际法上在发现之后有效的管理。

马英九还指出，另一个重要资料是《重纂福建通志》，里面讲到钓鱼岛是交通要道，也就是明清时代与琉球王国经常往来，每一任琉球国王登基时都一定有明清的册封使，都是从福建泉州出海，一定经过台湾，然后经过花瓶屿、梅花屿、彭家屿，然后是钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿，到赤尾屿后就碰到黑水沟。

马英九在强调了史料的重要性后，又表态称，将来如果有机会到国际法庭去打官司的话，他愿意提供服务。有这些资料在，在国际学术界会比较有用，对研究这个领域的人也很有帮助。

中评社就此评论称，马英九是“老保钓”，曾经就钓鱼岛属于谁的问题与李登辉唇枪舌战，他如今的言论证明其还“心系保钓”。中评社认为，中国海警船近年不时巡航钓鱼岛，表明了中国“保钓”成功的决心和实力。

中国海警船

此前据国家海洋局消息，2018年6月25日，中国海警2308、2501、2166、35115舰船编队在中国钓鱼岛领海内巡航。日本方面因此“跳脚”，日本放送协会25日报道称，这是继本月5日后中国公务船再次驶入钓鱼岛附近海域，为今年第12天。日本外务省官员当天向中国大使馆表示抗议，宣称日本政府“无法接受”。日本政府随即将首相官邸危机管理中心情报联络室升级为官邸对策室，负责对中方船只进行情报收集和警戒监视。

针对钓鱼岛问题，中国外交部发言人华春莹1月26日在例行记者会上表示，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土，中国对钓鱼岛的主权拥有充分的历史和法理依据。日方所作所为丝毫改变不了钓鱼岛属于中国的客观事实，中方维护钓鱼岛领土主权的决心坚定不移。（海外网 杨佳）

责任编辑：张玉