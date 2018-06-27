外媒：美防长抵京寻求战略对话 走出飞机收一束花

原标题：外媒：五角大楼负责人抵京寻求“战略层面对话”

参考消息网6月27日报道 外媒称，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯6月26日开始对中国进行为期3天的访问，成为2014年以来访问中国的首位五角大楼负责人。此访目的是提升与北京的安全对话，尽管中美关系日益令人担忧。

据路透社6月26日报道，此访正值北京与华盛顿的紧张关系不断加剧之际。

报道称，马蒂斯在机场走出飞机时收到一束鲜花。在访华前与媒体记者交谈时，他保持谨慎，避免加剧两国紧张关系。马蒂斯说，在与北京的军方官员会面时，他将寻求战略层面的“开放对话”。

报道还称，马蒂斯6月26日将与美国驻华使馆官员会面。

另据法新社6月26日报道，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯6月26日抵达北京，这是他首次访问中国，目的是在两国安全领域紧张关系加剧之际，找到展开军事合作的空间。

报道还称，马蒂斯将与中国国务委员兼国防部长魏凤和及其他高级官员会面，以“摸清”他们的观点。

他说：“我认为解决两国之间问题的途径首先是建立透明的战略对话，即中国人如何看待与我们关系的发展，我们又是如何看待它的发展的。”

报道称，在马蒂斯访华前，中国国防部新闻发言人任国强说，希望美方与中方相向而行，共同努力使两军关系成为两国关系的重要稳定因素。

此外据俄罗斯卫星通讯社6月26日报道，中国外交部发言人陆慷6月26日在例行记者会上表示，美国国防部长马蒂斯此次访华是双方早已经商定的，两军交流是两国交往与合作的重要组成部分。

陆慷强调，关键是双方本着相互尊重、相互理解、扩大合作、管控分歧的精神妥善处理好两国关系。只要双方都有这样的意愿，相向而行，就没有克服不了的困难。

美国国防部长马蒂斯26日抵达北京（法新社）

责任编辑：张玉