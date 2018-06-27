“停课风波”令蔡英文灰头土脸 被讽担心见不得人

原标题：“停课风波”令蔡英文灰头土脸 被讽刺“担心见不得人”

[环球时报驻台北特约记者 司马岩 环球时报记者 李司坤]台湾“国防部三军六校”联合毕业典礼将于本月29日举行，这是台军的一项重要活动。台湾地区领导人总会借这一活动展示一下“三军统帅”的威风，但蔡英文这次却因“封路停课”“限制家长”等一系列争议，被民众讽刺为“担心见不得人”。

出行管制“范围奇大”

据台湾“联合新闻网”26日报道，台湾“国防部三军六校”联合毕业典礼本月29日将在台国防大学政治作战学院复兴岗校区举行，典礼计划将由蔡英文主持。据“总统府”网站去年发布的消息，在去年举行的“三军六校”联合毕业典礼上，蔡英文首先检阅了“三军”仪仗队，随后出席联合毕业典礼，颁发毕业证书、为学生代表授阶，以及颁奖表扬成绩优异的毕业生，午间与毕业生及家长共进午餐。

然而，今年的毕业典礼还没举行，就已经被笼罩上了一层不愉快的色彩。台湾“联合新闻网”更是发文点评称：“四年军校生涯，未料却换来一场荒腔走板的毕业典礼？”事情的起因，在于台北市警察局北投分局为在典礼当天保证蔡英文的车队行进不受影响，将复兴岗校区周边的道路全数封闭，交管区域内的文化小学甚至因此停课，学生必须在暑假返校日来补课。“联合新闻网”26日针对这一事件一连发表了数条报道，在其中一条报道中，该新闻网公布了一份网友上传的北投分局公告，公告中具体显示了典礼当日的交通管制区域，该报道对此评价称：“范围奇大。”

这一公告令岛内舆论哗然，不少民众表示这是“史无前例”。由于许多中小学的毕业典礼也计划在同一天举行，有校方很不满必须要改动学校活动时间，但会遵照官方规定办理。前台湾地区领导人马英九办公室发言人徐巧芯揶揄称，“以后小学生停课的期待从飓风变成蔡英文了”。北投分局回应称，警方已在26日与校方协调，恢复29日举行结业式。

“封路停课”提防抗议

“联合新闻网”援引北投分局的说法称，今年的交通管制范围和去年差不多，没有特别扩大；此外，分局事前已将相应交通管制措施告知该区小学，称可能会影响家长和学生上下学，校方考虑后自行决定改期，并未要求“封校”。“总统府”声明表示，据查证，当天车队行经区域没实施道路封闭的管制作为，“府方与特勤单位更没有下令停课”，有关媒体报道，学校以此为由发布停止到校通知，“总统府并不知情”。

台湾“总统府”表示，蔡英文出席“三军六校”联合毕业典礼是“国军”重要年度活动，而当地学生受教权益同样重要。对媒体报道与民众反映，“总统府”上午已紧急请维安体系联系台北市政府警察局，请市警局实际了解民众所说情形，适时调整相关区域维安与交通作业，并与文化国小协调，“一切以不影响师生家长权益为原则”。

台湾“三军六校”即陆军官校、海军官校、空军官校，国防大学政战学院、管理学院、理工学院，国防医学院及航空技术学院，每年6月就是这些学校的毕业典礼，该典礼必由台湾地区领导人出席主持。过去历任领导人都极为重视此典礼，通常会尽量让规模“越大越好”，更期待有“路过行人欢呼迎接”场面，以体现“三军统帅”之感。而蔡英文去年参加“三军六校”毕业典礼时，有民众向车队扔水瓶、丢鞋抗议，因此也有人猜测，这才是她这次要“封路停课”的主要原因。有细心的网友注意到，北投分局发布的公告中，甚至把“鸡蛋”列为危险品。

毕业生家长入场受限

“一场军校毕典惹得当地住户、学生不开心，连当天的主角——军校毕业生及家长也不高兴”，据“联合新闻网”消息，军校方面临时通知毕业生的家长，毕典当天只能有一名家长入场观礼，“让家长气炸了”。

据报道，军方的解释是，家长人数限制是因座位有限，同蔡英文到场与否无关。但家长们显然听不进去，报道援引家长的话称，校方原本表示每名毕业生可允许三名家属到场观礼，却在本月16日突然通知只允许一名家属入场，也仅寄给家里一张邀请函和两张入场券，其余人只能在场外等候。有家长非常不满地说：“等儿子念军校4年，好不容易可以光彩地参加毕业典礼，竟然只有一名家属可进场，其他人只能在外面等着领便当。”

责任编辑：张玉