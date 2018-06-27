AIT台北办事处处长新人选：曾三度派驻美驻华使馆

原标题：新任AIT台北办事处处长将履新 曾三度派驻美国驻华大使馆

[环球网综合报道]“美国在台协会”（AIT）27日宣布，职业外交官出身的郦英杰（William Brent Christensen）将接下现任AIT台北办事处长梅健华的职务，预计今夏履新。

郦英杰（William Brent Christensen）

据台湾“中央社”报道，AIT华盛顿总部27日发布新闻稿，称郦英杰在美国国务院服务长达29年，在对中国（大陆）与台湾事务上有丰富经验，到AIT台北办事处服务前，其曾任美国国务院台湾事务协调处处长，“在制定美国对台政策上扮演重要角色”，此外，郦英杰也曾三度派驻美国驻华大使馆，并曾在香港及南非工作。

据悉，郦英杰曾在前台湾地区领导人马英九执政时期担任过AIT台北办事处副处长，期间也曾代理处长一职。

“美国在台协会”（AIT）台北办事处内湖新馆本月12日举行落成典礼。据台媒爆料，AIT新址的规模在亚洲数一数二，内部有最尖端的军事化电子侦防设施，不但能抵抗火箭和导弹攻击，还备有直升机起降场，可作为战争时撤侨用。

此前岛内盛传特朗普可能派高级官员出席，但最终，参加典礼的却是国务院助理国务卿。有台媒分析称，“台湾旅行法”通过后，美国高官借机来台已经成为刺激大陆的一张牌，而从AIT内湖新馆落成典礼的美方出席代表来看，“美国打台湾牌力道减弱，台独人士操弄的空间也将缩小”。

而对于AIT成立，岛内民众也不买账。在12日AIT的落成典礼上，台民众抗议“如影随形”，有人还给AIT送上写有“悬崖勒马”的匾额，支起“美国是世界上最大的乱源”的条幅，并发表致美官员的公开信称，“不欢迎阁下煽动民进党当局分裂我们的国土”。

责任编辑：张玉