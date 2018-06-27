成都创世界旅游名城放大招 新创5A景区奖励八百万

原标题：成都拟出台九条措施助力世界旅游名城，新创国家5A级旅游景区一次性奖励800万元

为促进旅游业优质发展，助推世界旅游名城建设，四川成都要放“大招”了。6月26日，记者了解到，成都市旅游局牵头形成的《成都市促进旅游业优质发展九条政策措施》（征求意见稿）目前正在面向社会公开征求意见。

在这九条措施中，既有对成功创建为国家全域旅游示范区的区（市）县将给予一次性奖励500万元这样“含金量”较高的条款；也有打破金融、土地两大影响旅游业发展瓶颈的条款，计划设立成都旅游发展基金，鼓励社会资本以市场化方式设立旅游促进基金，投资旅游产业基础设施、重点旅游项目、旅游新业态等方面建设。据悉，此次公开征求意见时间为2018年6月25日至7月1日。

含金量高

成功创建国家全域旅游示范区

一次性奖励500万元

纳入市级年度工作计划的重大项目

最高补助200万元

梳理这九条政策，记者发现其中不乏“含金量”较高的内容。

支持全域旅游示范区创建，成都计划对已列为国家全域旅游示范区创建单位的区（市）县，在落实体制机制创新、旅游大数据支点平台建设、旅游设施建设、旅游服务提升、创新融合发展、旅游营销推广、旅游市场监管、资源共建共享等方面给予一次性奖励200万-500万元，而对成功创建为国家全域旅游示范区的区（市）县，给予一次性奖励500万元。

每个行业的发展都离不开项目支撑、品牌引领。为支持重大旅游项目建设，成都拟对纳入市级年度工作计划的重大旅游项目（文体旅融合发展项目）实行竞争立项，按当年项目建设经费的20%给予最高不超过200万元补助。

新评定为市级以上旅游特色小镇

一次性奖励200万元

支持重点旅游品牌打造和引进，对新创建为国家5A级旅游景区、国家级旅游度假区的，计划分别给予一次性奖励800万元。对新创建为国家4A级旅游景区的，给予一次性奖励100万元。对新评定的文化主题酒店，给予一次性奖励50万元。对新引进国际知名酒店管理集团及品牌并在蓉经营满1年以上的旅游住宿单位，给予一次性奖励50万元。

培育旅游骨干企业方面，对新评为全国百强旅游投资企业、全国百强星级饭店、全国百强旅行社的，分别给予100万元、50万元、50万元奖励。支持乡村旅游发展。对新评定的市级以上旅游特色小镇、乡村旅游连片打造示范区，分别给予一次性奖励200万元。

计划设立旅游贡献奖

单位、个人都可获奖

成都还计划设立旅游贡献奖，对全市旅游宣传营销、重点旅游项目建设等做出突出贡献的单位、个人，分别给予30万元、10万元奖励。对新获得国家级荣誉或等级称号的旅游经营管理人员或从业人员，给予一次性奖励5万元。

打破瓶颈

设成都旅游发展基金

鼓励社会资本以市场化方式设立旅游促进基金

土地利用总体规划中统筹考虑旅游用地需求

众所周知，金融和土地是旅游业发展的两大瓶颈，成都是否能打破瓶颈？

记者了解到，《征求意见稿》中明确，将结合旅游业产业发展规划，在土地利用总体规划中统筹考虑旅游业发展用地需求，合理安排旅游用地布局。旅游相关建设项目用地中，符合《划拨用地目录》的，可以划拨方式供应。经营性用途的，应当采取招标拍卖挂牌方式供应；鼓励以租赁、短期出让等方式供应旅游项目建设用地。对地块有特殊产业要求的，旅游主管部门可提出地块的产业准入条件，纳入土地出让方案编制内容。

支持具备条件的旅游企业境外发行债券

同时，成都将完善投融资机制，加快设立成都旅游发展基金，鼓励社会资本以市场化方式设立旅游促进基金，投资旅游产业基础设施、重点旅游项目、旅游新业态等方面建设。鼓励引导社会资本以投资、参股、控股、并购等方式参与旅游产品开发和旅游项目建设。鼓励金融机构按照风险可控、商业可持续原则加大对旅游企业的金融支持。支持具备条件的旅游企业赴香港联交所、新加坡交易所等境外证券市场发行外币债券、人民币债券，吸收国际资本市场低成本资金。

推动建立健全南方丝绸之路经济带城市旅游合作机制

加强政府部门协同营销，支持采取政府购买服务等方式，也被成都市旅游局认为是逐步实现旅游宣传营销专业化、市场化的手段，《征求意见稿》的其中一条明确，将推动建立健全南方丝绸之路经济带城市旅游合作机制，联合打造国际旅游精品。另外，支持旅游行业协会组织旅游企业参与国际旅游交流，形成合力。在交通线路资质、客源市场拓展等方面支持旅行社策划开发、经营天府绿道旅游线路新产品和都市“一日游”精品线路。建设，

责任编辑：吴金明