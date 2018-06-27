原标题：台军被曝将参加美军军演 绿媒叫嚣：关系再突破

美专家日前发推称，台军8月将参加美海军在所罗门群岛的军演。图为台军演习资料图。（图片来源：台媒）

海外网6月27日电 美国参议院18日通过所谓“2019年国防授权法草案”，意图插手台湾议题。25日，华盛顿战略暨国际研究中心（CSIS）主任葛来仪（Bonnie Glaser）发推宣称，台湾将加入美国在所罗门群岛的海军演习。该消息让岛内绿媒兴奋不已，纷纷叫嚣“关系升温”。

据台媒报道，葛来仪在推文中宣称：“作为太平洋伙伴关系的一部分，台湾将加入美国在所罗门群岛的海军演习。这不是第一次，但现在正在公开宣布。”

报道称，台军方高层官员日前透露，“台美双方”的军事医疗合作任务已经启动，“台美”军方8月将共组国际医疗团队，到南太平洋“友邦”索罗门群岛演练医疗救援行动。

台官员还声称，“台美共组国际医疗团队赴所罗门军演，是美军主动提出邀请，而对于让台湾参与及成为太平洋伙伴任务的成员之一，美国行政部门早已默默在做，过去只是没有对外公开。”台官员还表示，美参院通过所谓“国防授权法案”之后，美国务院将有充分理由执行“授权法案”内容。

此消息让岛内各大绿媒极为兴奋，纷纷以“台美军事交流再突破”、台美交流升温“为题报道“自我造势”。

然而，绿媒如此自嗨，却未能煽动岛内网友的情绪，反倒引起网友担忧。

有网友对台当局提出警告，继续撩拨大陆军方，届时解放军军机、军舰在台湾沿岸12海里内巡航，或是军机穿越中央山脉，就别怪人家大陆了。

也有网友讽刺：“台军参加美军所罗门军演，是因为对方想跟台当局‘断交’而恐吓一下吗？”

更多的网友则表示担忧，台当局一再挑战大陆底线，真是“不作死就不会死”。

近日，美方大张旗鼓地推行所谓“2019国防授权法草案”，旨在增进“台美”双方军事互动。据海外网早前报道，美国联邦众议院军事委员会5月10日通过所谓“2019财政年度国防授权法”草案，称美方应协助台当局加强台湾的防卫能力，以抗衡大陆；5月24日，美国联邦众议院351票赞成、66票反对，通过“2019财政年度国防授权法案”，法案宣称将强化台湾军事实力，并鼓噪“美国应派遣高阶军事官员访台”；6月18日，美国参议院“2019年国防授权法草案”，建议美军适度参加台湾军演。

短短两个月，美方针对“台美”所谓的军事交流议题，频频“出牌”，严重挑战大陆“一中”底线。外交部发言人陆慷曾表示，有关条款严重违背美一个中国政策和中美三个联合公报原则，干涉中国内政，中方已向美方提出严正交涉，敦促美方充分认清上述法案有关条款的严重危害性，不得让含相关条款的法案通过成法，不要开历史倒车，以免损害中美合作大局。

对于此类议题，国台办也曾郑重声明，台湾问题是中国的内政，坚决反对美台之间进行任何形式的官方往来和军事联系。任何挟洋自重，图谋损害国家主权和领土完整的行径，都必将遭到全体中国人民的共同反对，也是不可能得逞的。（海外网/李萌）

责任编辑：张玉