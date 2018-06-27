大陆媒体赴台采访遭拒 国台办：不得人心必须谴责

原标题：大陆媒体赴台采访遭拒 国台办：不得人心 必须谴责
海外网6月27日电 6月27日上午，国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人马晓光就两岸政党交流、两岸军事互信和两岸文化往来等热点问题回答记者提问。
福建东南卫视记者提问，有消息说，东南卫视一名记者日前按程序申请赴台驻点采访，结果遭到台当局的拒绝。请问国台办是否了解相关情况？对此有何评论？
马晓光表示，据了解，确有东南卫视记者的赴台驻点申请遭到了民进党当局的无理拒绝，创下了两岸互派驻点记者采访以来的恶例。马晓光说：“长期以来，大陆记者在台湾通过大量客观公正的报道为增进两岸同胞相互理解、融洽亲情，特别是为大陆民众更好地了解台湾发挥了桥梁和纽带作用。大陆记者的正当权益应当受到保护，他们在台湾采访报道工作应当受到尊重。一段时间以来，民进党当局以各种手段限制和阻挠两岸交流合作，现在又变本加厉地为两岸新闻交流设置障碍，这些做法不得人心，必须予以揭露和谴责。”
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