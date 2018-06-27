大陆对台籍诈骗犯判重刑 国台办：不许其逍遥法外

原标题：大陆对台籍诈骗犯判重刑 国台办：绝不允许犯罪分子逍遥法外
[环球网综合报道]国台办27日举行例行新闻发布会，有记者提问，广州市人民法院近日对遣送大陆的29名台籍诈骗判处重刑，这是大陆方面第二次对台籍诈骗犯判处重刑，请问发言人对此有何评价？台湾陆委会方面表示，如果要瓦解犯罪集团两岸仍需司法合作，但遗憾中国大陆未能充分合作，请问发言人有何回应？谢谢。
对此，国台办新闻发言人马晓光表示，我们已经多次强调，以台湾犯罪分子为首的电信诈骗案频发，两岸同胞深受其害，对此深恶痛绝。我们绝不允许犯罪分子逍遥法外，依法将跨境电信诈骗犯罪分子缉拿归案，绳之以法，顺应民意，受到了两岸同胞的高度肯定和普遍认同，也得到国际社会的充分理解和大力支持。
马晓光表示，我想强调的是，大陆方面依法惩治电信诈骗犯罪的立场始终如一，态度坚定不移，将继续采取坚定的措施，维护两岸同胞的权益。
点击进入专题：国台办举行新闻发布会 驳蔡英文“制约大陆”说
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