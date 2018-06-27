原标题：各地争相揽人，相比高学历高技术者这类人更抢手！

最近，各城市争相出台政策吸引人才，让人目不暇接。城市需要的人才种类很多，哪些最热门？何种受青睐？其实，这类人才甚至比高学历高技术者更抢手！

家住北京西城区的郭文兰今年85岁，瘫痪卧床多年，腿部活动不便，起居出行都要依靠轮椅。作为家中独子，师扶京感觉压力很大，最棘手的问题是很难为老人找到专业护理和康复训练服务人员。

郭文兰老人只是全国近4000万失能、半失能老人中的一员。专业照护人员的看护，不仅能提升他们的生命质量，还能减轻家属的负担。然而，记者采访发现，我国各城市养老服务产业存在较大人才缺口。不仅如此，养老护理人员还面临社会地位低、流动性高，收入待遇低、劳动强度高，学历水平低、平均年龄大等现实困境。

一般认为，60岁及以上老年人口占人口总数达到10%，即意味着进入老龄化社会。全国老龄办公布的数据显示，截至2017年末，我国60岁及以上老年人口有2.41亿人，占总人口的17.3%。据全国老龄办副主任吴玉韶介绍，我国1999年进入人口老龄化社会，到2017年，老年人口净增1.1亿，其中2017年新增老年人口首次超过1000万，预计到2050年前后，我国老年人口数量将达到4.87亿，占总人口的34.9%。

老年人口决定了对养老人才的需求。记者注意到，今年一季度，各地对养老护理员的需求依然高涨，在多个城市公布的紧缺职业工种中，养老服务员赫然在列。面对“医养融合”需求日益旺盛以及养老护理员短缺的现实，加强培养专业化的养老服务人才已迫在眉睫。

近年来，人口老龄化问题得到政府部门高度重视。2016年，国务院办公厅印发《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》，首次提出将养老护理员纳入城市积分入户政策范围。随着养老服务需求愈发多元化，多个城市已出台一系列措施鼓励养老服务产业的发展，并启动积分落户政策，吸引和培养养老服务人才。

比如，北京市提出实施非京籍养老服务人才积分优待政策，年老后优先入住养老机构。也就是说，外地户籍的护理员干得好、工龄长，根据积分多少，年老后可留在自己供职的养老院里养老，由“提供服务者”变成“享受服务者”。

广州市则从2017年起实施养老服务业引才工程，组织养老服务机构面向国内外招聘高层次经营管理人才和高级以上职称人员，并把养老护理员列入《广州市积分制入户职业资格及职业工种目录》，积分入户时给予加分。对从事一线养老护理工作满5年、满10年的未满60周岁的养老护理员，分别给予一次性5000元、2万元的艰苦岗位补贴。

除了提高工资待遇，多地还提出提升养老护理人员的专业化水平。如广州市明确，毕业后进入养老机构从事康复护理等养老服务一线工作满3年的高等院校全日制毕业生，可获得1万元的就业补贴资金。

专家表示，提高养老服务业人才吸引力，需要政府、企业、学校和社会等多方共同努力。在政府层面，应进一步发挥政策的支持引导作用并加大经费投入；在企业层面，应创新管理模式，发展独特的养老服务企业；在学校层面，应提高教育教学水平，提高学生的职业认同感，并培养其职业情操；在社会层面，应消除社会偏见，提高养老服务业从业人员的社会地位。

责任编辑：吴金明