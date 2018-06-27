台观光业绩30年来最惨 国台办：早日撤除人为障碍

原标题：台湾观光业绩30年来最惨 国台办吁台当局：早日撤除人为障碍
[环球网综合报道]日前台湾媒体报道称，今年岛内旅游业暑期旺季远低于往年，是30年来最惨的一次，台媒分析，两岸关系急冻成为大陆游客赴台人数减少的原因所在。
对此，在6月27日的国台办例行新闻记者会上，发言人马晓光应询表示，我们多次讲过，两岸关系好，台湾同胞才会好。刚才我也讲了，今天台湾民众在台湾社会生活中感受到的种种不满，原因何在？大家要好好想一想。所以我们希望民进党当局早日撤除在两岸关系发展和两岸交流合作中人为设置的障碍，确实为台湾民众生活和苍生着想。
点击进入专题：国台办举行新闻发布会 驳蔡英文“制约大陆”说
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