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台民调显示49%台成年人对大陆有好感 国台办回应

台民调显示49%台成年人对大陆有好感 国台办回应
2018年06月27日 11:00 环球网
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　　原标题：台民调显示49%台成年人对大陆有好感 国台办回应

　　[环球网综合报道]国台办27日举行例行新闻发布会，有记者提问，台湾民意基金会日前公布民调，49%台湾成年人对大陆有好感，对大陆有好感的人更首度超越反感，该基金会董事长游盈隆形容，这是一个历史性转变，请问发言人对此如何评价？谢谢。

　　对此，国台办新闻发言人马晓光表示，我们注意到这个民调，我们也多次就相关问题做出过我们的说明，阐述过我们的态度。我们相信，随着大陆的发展进步，随着我们各项对台政策措施的深入人心，越来越多的台湾同胞会更加参与到两岸关系发展的进程中来，为扎实推进两岸关系和平发展和祖国和平统一进程贡献心力，这样的趋势还会发展。

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国台办举行新闻发布会 驳蔡英文“制约大陆”说

责任编辑：张玉

国台办好感民调
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