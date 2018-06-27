英媒：从食品到工业耗材 中国下调亚太多国进口税

原标题：英媒：从食品到工业耗材 中国下调亚太多国产品进口税

参考消息网6月27日报道 英媒称，中国国务院关税税则委员会近日发布通知，要求海关总署自2018年7月1日起，对原产于孟加拉国、印度、老挝、韩国、斯里兰卡的进口货物适用《〈亚洲-太平洋贸易协定〉第二修正案》协定税率。

据路透社北京6月26日报道，中国财政部网站26日发布该通知，并附带具体税目税率，绝大多数7月1日起生效的协定税率较最惠国税率有不同程度的下调。

例如，在食品、农产品中，其他活鳗鱼从10%的最惠国税率下调至6.7%，鲜、冷带鱼从12%降至8%，冻冷水小虾虾仁从8%降至4%，鲜或干菠萝从12%降至7.9%。

黄大豆、黑大豆、青大豆和其他大豆均从3%降至零税率。

纺织原材料税率亦多有下调，如供零售用的其他山羊绒纱线从6%降至4.2%，染色的较轻质全棉平纹布从10%降至6.5%。

不同厚度的热轧不锈钢平板税率从10%降至9.3%，其他螺钉及螺栓从8%降至4%，工业用其他铜制品从10%降至6.5%。

1000<排气量≤3000cc往复式活塞发动机自10%下调至6.5%，离心通风机自10%降至6.5%，家用型气体过滤、净化机器及装置自15%降至9.8%，轮胎式挖掘机自8%降至7.2%。

资料图：越南农民在收获菠萝。（新华社/越通社）

责任编辑：张玉