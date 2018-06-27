原标题：英媒：特朗普对中国商品加税 美国消费者埋单

参考消息网6月27日报道 英媒称，美国总统唐纳德·特朗普对进口中国商品加税，此举主要瞄准供应链环节从而基本上能使消费者免受冲击，但关税清单中隐藏着一些令人意外的东西，有谷歌“内斯特”恒温器和电子烟装置，还有摇滚明星使用的音乐设备。

据路透社华盛顿6月25日报道，在针锋相对、不断升级的贸易战中，美国扬言要对价值高达4500亿美元的进口中国商品征收关税，其中针对340亿美元中国商品的首轮措施将于下个月生效。

首轮关税设法避开消费端产品，表明其经过精心策划以避免对选民直接征税。

但路透社的分析显示，一些消费品将受到影响。如果特朗普政府将征税规模扩大到其扬言的4500亿美元，那就不得不对几乎所有产品加征关税。美国去年进口了价值5060亿美元的中国商品。

“达到2000亿美元的时候就会开始影响到每个家庭成员都要消费的产品。”美国零售业领导协会负责国际贸易的副会长郭洪（音）说。

路透社对美国贸易代表办公室针对的1102种产品进行分析后发现，从7月6日起将分阶段被加征25%关税的产品刚开始只有1%是“消费品”。

按照经济合作与发展组织（OECD）的产品分类，大部分被列入征税清单的产品可归入“资本品”或“中间产品”。

其理念是迫使企业将供应链迁出中国，或提高效率来弥补成本差异。但行业领导者表示，那最终仍会损害美国消费者的利益。

“从我们的角度来看，在供应链的哪个环节征收关税无关紧要，因为最终都是对美国人征税。”代表大型技术类企业的美国信息技术产业协会负责全球政策的高级副总裁乔希·卡尔默说。

例如，谷歌公司在中国组装、在美国以250美元左右的价格出售的“内斯特”智能恒温器被归入“资本品”类进口商品，因而将被征收关税。

报道称，年进口额高达3亿美元的中国制电子烟将受到影响，价值1600万美元的电子效果器——摇滚乐团用来改变吉他的音效——亦然。

按照OECD的产品分类，这两种产品都被美国归入了总价值达11亿美元的电气设备杂项一类，是针对160亿美元中国商品的第二轮关税瞄准的对象。

通用汽车公司旗下的中型运动型多用途车别克昂科威也在清单上。昂科威在中国生产，去年在美国卖出4.1万辆。

报道称，中国浙江吉利控股集团旗下企业沃尔沃在中国生产的汽车也面临美国关税，不过它前不久在南卡罗来纳州一家工厂启动了自己在美国的生产活动。

美国贸易代表办公室上周表示，迄今为止手机被排除在外。这意味着苹果公司在中国组装的iPhone不会受到影响。康特波因特研究公司和IHS马基特公司的研究人员发布的数据显示，美国去年进口了6100万部iPhone。

美国锡拉丘兹大学经济学教授玛丽·洛夫利所做的研究显示，将受第一轮关税打击的公司其实大多并非中资企业。

她和研究员梁阳（音）通过研究中国的出口数据发现，被加征关税的电子相关产品中有87%来自非中资跨国公司和外商投资的合资企业。

例如，中国大陆的半导体产品大多使用来自美国、台湾、韩国或日本的芯片。低端的组装、封装和测试工作在中国大陆完成。

“有人说，因为我们从中国买的东西更多，所以我们可以对中国造成更大伤害。这些人并不真正了解贸易流动是怎么回事。”洛夫利说。

报道称，中国流向美国的商品中包括氧化镧，这种稀土金属的唯一进口来源是中国，它被用于制造丰田普锐斯汽车的电池和石油加氢裂化的催化剂。

在美国进口的几类发光二极管（LED）灯具中，中国产品所占份额也达到99%。吸顶灯固定件虽然被划分为中间产品但常常被直接卖给消费者，去年美国进口的该项商品有91%来自中国。

6月20日，在美国南卡罗来纳州查尔斯顿市，沃尔沃汽车公司在新工厂落成仪式上展出新款S60型轿车。（新华社）

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责任编辑：张玉