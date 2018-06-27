原标题：新媒：毒品犯罪形势严峻 中国加大禁毒执法力度

参考消息网6月27日报道 新媒称，尽管中国政府加大禁毒执法力度，全国滥用毒品人数仍呈增长趋势。中国国家禁毒委员会副主任刘跃进6月25日在2017年中国毒品形势报告发布会上表示，被中国政府记录在案的吸毒人员已达255.3万人，新发现吸毒人员34.4万人。

据新加坡《联合早报》网站6月26日报道，中国日益旺盛的毒品消费市场加剧了国内制毒的严峻态势。毒品形势报告显示，2017年全国缴获易制毒化学品达2384吨，同比上升50.5%；全国破获制造毒品案件近600起。

报道称，制毒几乎蔓延至全国，目前中国有29个省份已发现有制毒活动，制毒窝点已从广东、福建等重点管控地区向偏远深山林区和经济中心等转移。

报道还称，此外，“金三角”“金新月”以及南美三大境外毒源地毒品向中国渗透也呈加剧势头。2017年，中国仅缴获“金新月”海洛因就达101.8公斤，同比增长3.2倍。

报告也指出，受制毒原料需求旺盛驱动，中国国内非法生产、买卖、运输和走私制毒物品违法犯罪活动活跃度不减，制毒物品更新替代加快，一些不法分子利用非列管化学品非法生产制毒物品。

报道称，2017年，美国总统特朗普访华时曾就芬太尼问题与中方商谈。来自中国的廉价芬太尼涌入美国，被认为是加剧美国鸦片类药物成瘾问题的原因，这甚至导致一些人因用药过量而死亡。

刘跃进说，中国禁毒部门一直与美国紧密合作，最大限度地发现从中国运到美国的初级制品，而美国国内应防止、阻止更多的人滑入吸食芬太尼的大军，加大对国内各级批发商、贩卖芬太尼的犯罪集团和不法分子的打击抓捕。

资料图片：6月26日，在浙江省温州市鹿城区蒲鞋市街道春园社区，市民参加禁毒知识竞猜活动。新华社发

责任编辑：张玉