新媒：美贸易战促使中印走近 中国手握“保险单”

原标题：新媒：特朗普贸易战威胁促使中印走近

新加坡《商业时报》6月26日文章，原题：特朗普威胁贸易战促使印中交好 印度和世界第二大经济体中国正与美国展开针锋相对的关税斗争。此事的直接后果是，印中抓住当前机会发展更紧密的贸易关系。

美国发起贸易战，令被打击国家不得不采取反制措施。6月21日印度宣布对美国产品如杏仁、核桃和一些不锈钢产品征收约2.35亿美元报复性关税。同一天，中国警告，若美国执行最新关税威胁，中方会采取反制措施。

在当下贸易争端升级的情况下，北京把新德里视为潜在盟友，作为与美国全面贸易战爆发时的一个“保险单”。

特朗普威胁与“抢劫”美国的国家切断贸易关系。如今印中可能别无选择，只能增加彼此的贸易。按购买力平价计算，中印GDP在世界排名处于高位，作为负责任的贸易国，两国能够也应该确保世界商贸保持开放和不受限制。

随着美国转向保护主义，印中彼此接近。不久前莫迪访华时曾表示，过去2000年里的1600年中，印中都是全球经济增长引擎。他说两国在经济领域加强往来是必然的。

但要使两国伙伴关系大发展，中国须考虑印度庞大的对华贸易逆差。中方曾向印方提议，两国应确立到2020年双边贸易总额达到1000亿美元的目标。现在，北京要进口非巴斯马蒂大米和印度糖，以解决印度贸易逆差问题。

加强与印度的商贸关系对中国有利。因为今后10年印度有望成为增长最快经济体。专家认为中国想要加强与包括印度在内的所有亚洲国家的经贸关系，以抵消美国带来的潜在负面影响。

中方或许向特朗普作出一些让步以消除美国关税威胁。但中美贸易关系仍面临不确定性。此种情况下，中印发展更紧密的商贸关系，是再正常不过了。（作者哈里什·梅赫塔，陈俊安译）

责任编辑：张玉