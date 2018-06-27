蔡英文要拉各国“制约中国” 被批：中华民族公敌

原标题：蔡英文要拉各国一起“制约中国” 黄智贤：这是中华民族的公敌！
[环球网综合报道]25日，台湾地区领导人蔡英文又跑去外媒上“告洋状”了，这一次，她通过西方媒体公开喊话，要让国际社会出面联合台湾共同“遏制中国霸权”。对此，台湾政论节目主持人黄智贤27日在脸书中怒批“这是中华民族的公敌”！
黄智贤首先分析认为，蔡英文接受法新社的专访喊出围堵大陆的做法显然是“政治表演”，不仅有台湾内部的政治需要，也有国际政治的包厢观众，正殷殷期盼她的演出。“并且吹口哨，喊安可（再来一次）”。
对内而言，黄智贤认为，蔡英文目前民调只有20%多，距离年底地方大选只有5个多月。把大陆设定为“敌国”，指责大陆“欺负台湾”，要求选民站出来挺民进党，这是绿营招唤选票的基本逻辑。因此，蔡英文这个专访，“是个起身抱”。
但除选举因素外，黄智贤直指，这也是蔡英文“台独”之路的必然。
黄智贤说，台当局从蔡英文到其发言人，再到所有内阁，称呼大陆都是口口声声的“中国”。意思是，他们自己，不是中国。上任两年多来，针对大陆的所有发言，其实没有变化。所以蔡英文公开要国际社会一起“制约”大陆，因为她从不认为台湾是中国的一部分，也不认为两岸是一个国家的暂时分裂，更不愿意两岸统一。
“她的‘台独’路，不是在‘独派’压力下勉强为之。而是她自己就是坚定的‘台独’工作者”。
对外，黄智贤认为，“美国欲压制中国崛起，台湾，就是天上掉下来的礼物”。
黄智贤表示，蔡英文如此做法，当然跟美国与日本有默契。“蔡英文就是要把台湾走到死棋里去”。
最后，黄智贤痛心反问道，“剩下的问题便是，台湾人，在美国围堵中国掘起时，你要站在哪一边？难道你要否认自己是中国人？”面对分裂，“你不会渴望国家统一，富强文明的那一天吗”？
留言中，岛内网友对黄智贤的看法纷纷表示“支持”，有网友批道“蔡英文正是因自己无能，才去国际拉外援”“最后坑害的还是2300万台湾民众”，也有网友酸“蔡英文只会妖魔大陆”，其实自己孤立无援。更有岛内网友直接表示“我是台湾人，也是中国人，谁是台独我打谁”！
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