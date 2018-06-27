美防长称“明朝是中国的模式” 总把这俩字挂嘴边

原标题：中国要恢复明朝体系？你是希尔里希斯吗？

跟马蒂斯聊聊， 中国的“老礼儿”。

“明朝看起来是他们（中国）的模式，当然以一种更强悍的方式，要求其他国家成为他们的朝贡国，对北京叩头”。

这是美国国防部长马蒂斯在访华之前，面对美国海军战争学院毕业生所做的演讲中所提到的一段话。

这已不是马蒂斯第一次提及“朝贡”。去年2月，在日本面对安倍晋三、稻田朋美、岸田文雄等一干政要，他就有过中国想“复辟”朝贡体系，把周边国家当“朝贡国”的提法。

在对华鹰派扎堆的特朗普内阁，马蒂斯是为数不多的“中国通”，据说他爱读《孙子兵法》，爱用兵法教训下属。他总把“朝贡”挂嘴边，大概也是很满意自己在中国史书中的这个发现。

这并没有什么稀奇，在中国浩瀚的时间长卷中，摘出某个断面作为黑材料讥讽现时中国，算不得什么难事。

不过，历史始终不应该是任人打扮的小姑娘，要想不曲解她，就很有必要回到当时的那个情景语境中去。在中东或者北非，可能不得不走进某座陵墓去解密那些早已失传的文字，但在文明从未有过中断，又讲究世俗的中国，古老的传统流淌在街头巷尾，这样的观察也就没那么难。

当马蒂斯在演讲台上做着怒批“朝贡”的手势时，他脑海里大概是这样一幅图景：盛装的罗马皇帝高坐台上，某个蛮族酋长瑟瑟发抖匍匐于地，亲吻皇帝的脚趾。

这太好莱坞了，对讲究礼义教化的传统中国来说，外交没有那么可怖，说土味点，不过是某村宗族过年过节走亲访友的扩大和外延罢了。

在那首两年前因某台湾作家而再次火爆的“一条大河”里，有句很能动人的歌词：朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，等待他的有猎枪。显然，词作者在这里把对中国友好的国家称作朋友，而侵略者就是豺狼。他把国与国之间的外交与战争，化为了日常生活中的人情往来。国与国间的关系也不是商品与条约，而是人情，是“对什么人，随什么礼”，是“以德报德”“以怨报怨”，甚至“以德报怨”。

这就是“礼”与“义”，是“朝贡”“宗藩”或者其他一切什么名词都要真正基于的逻辑起点，是中国人一切立身处世、待人接物的本源，它跨过漫长的历史，从圣贤书飞入寻常百姓家，用最市井的话来说，它是中国人的“老礼儿”。

比如有一条“老礼儿”说，邻居家端来一碗饺子，你不能拿空碗回去，你要放个苹果在碗里给送回去，这是规矩。在这里，饺子与苹果的交换不是商品社会的等价交换，而是伦理社会的人情交换。

邻居给了我一碗饺子，我就欠了邻居一份情，我还的情可能是物质上的，也可能是精神上的，可能是短期的，也可能是长期的。这里讲究的不是价值上的平等，而是情理上的均衡。如果我不识“礼”，拿着空碗回去，甚至诱骗或者强逼邻居再给一碗，我就打破了这种均衡，就是“忘恩负义”。

回礼也要适当，要看人情，不能放一百块人民币在碗里还回去，这就打了人家的脸，打破了人情的均衡。同样，即便一碗饺子的价值不高，如果送的人并不富裕，或者相隔很远送来，或者是长辈送来，都是礼轻情意重，都要加倍地去还这个“情”。

理解了“老礼儿”，也就理解了“朝贡”。史料记载，明朝政府对来朝贡国家所携带的贡物，不问真假、不论多少，一律以超过原物价值的赏赐回馈，也就是“薄来厚往”。我们不能以现代商品社会的等价交换原则来看待祖先是否当了“冤大头”。因为相对物品的多寡，明朝人更看重朝贡国家的“情厚”，所谓礼不外乎人情。他们不把这看作是生意，而看更重其政治价值和伦理价值。

对朝贡国家在当时的交通条件下来华所经历的艰险，明朝君臣上下都很感念。洪武五年（公元1372年），印度半岛国家琐里派使臣奉表朝贡，明太祖朱元璋非常感动，认为他们“涉海而来，难计岁月”，“其朝贡无论疏数，厚往薄来可也。”成化年间都御史李秉言也认为，“（外邦）来朝，涉履山海，动经数万里”，因此“赏予之物宜厚”。

对来朝使者，明朝政府在他们进入国境后也是一路好吃好喝好招待。对使者除贡物外携带的大量私人物品，明朝规定，或者由朝廷“收买”，或者任由使者自行买卖，朝廷不收税。这项政策鼓励了很多使者携带大量私人物品来华做买进卖出的“倒爷”，中书省请求对这些“倒爷”征税，朱元璋俱不许。

当时明朝对每个朝贡国都有贡期限制，但各国使者不仅没有为见皇帝瑟瑟发抖，反而争着打破限制频频来朝。东北亚某个哭诉历史上曾“数百次受中国侵略”的国家，按明朝当时规定是三年一贡，在该国的强烈要求下，“酌情”改成一年一贡，但实际情况是一年数贡。

相对西方“一袋马铃薯”式的独立主权国家观念，传统中国人没有国内国际之分，他们把由自然经济和宗法观念维系起来的乡村社会，环环向外扩展，形成一个大的共同体。

在这个共同体中，能力小、年纪轻的“晚辈”向长辈表示尊重，能力大、年纪老的“长辈”为晚辈担当责任。“你要面子，我给面子”，双方共同遵守“礼”来维护一种均衡的秩序，所以“礼之用，和为贵”。

在这个秩序中，大国对小国的回馈，并不一定是物质上的“恩赏”，也有可能是当“话事人”帮助调解纠纷；有可能是授予缓带和金印，赋予朝贡国统治者合法性；甚至是直接出兵帮助他们抵御侵略。在壬辰抗倭战争中，明朝做出了巨大的人力和财力牺牲，却没有向朝鲜向任何回报，这在国际关系史上是极为罕见的。

由此，“礼”与“义”不仅仅能吸引他国“慕利”，也能吸引他国“慕义”。明亡后，朝鲜感念明恩，长期延用明朝年号，坚持明朝衣冠，建思恩台哭祭明朝皇帝。

这就是传统中国文化中，礼义力量希望达成的理想效果。谁掌握了礼义，谁就掌握了真理。掌握真理的国家也不应该强制输出价值观，而是“礼闻来学，不闻往教”，是倾慕真理的国家“见贤思齐”，主动来学习。

说了这么多，刀哥并不是想为朝贡体系做辩驳，太祖太宗的时代远去了，“长幼有序”“华夷有别”不是也不可能成为协调当今国家间关系的准则，睦邻友好、和平共处才是。完善以国际组织为核心、国际规则为基础的多边体制，可以维护我们这个时代的公平与公正。

刀哥只想与马蒂斯们讲讲中国人的“老礼儿”。外面遇到诸多挑战，家里还有个不省心的主子，对自己建立起来的秩序存有焦虑是可以理解的，但中国没理由做那个承接焦虑的“背锅侠”。

“朝贡”远去了，中国人的“老礼儿”不会变，只要你愿意送来一碗饺子，中国人一定会在空碗里放上一个苹果。

来源：补壹刀

责任编辑：张玉