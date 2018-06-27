新媒：美国逐渐形成对中国三个冷战判断 完全错误

原标题：新媒：美对华冷战判断是完全错误的

新加坡《联合早报》6月26日文章，原题：郑永年：美国为什么要和中国进行“新冷战”中国改革开放以来，美国的对华政策是在矛盾中制定也是在矛盾中实施的。今天的中国已是世界秩序的重要一员、第二大经济体，“一带一路”倡议、亚投行和“人类命运共同体”等，都让美国异常忧虑甚至恐惧，因为这些意味着中国已开始改写或重新制定国际规则。

为什么美国和西方对中国如此恐惧？简单地说，美国这几年来逐渐形成对中国的三个冷战判断。尽管这几个判断是完全错误和带偏见的，但对美国对华政策的影响则是确实的。

第一，西方对中国发展中的政治制度抱冷战思维。这方面，西中价值观全然不同。中国相信不同政治制度的和谐共存，而西方往往把具有不同政治制度的国家视为竞争者甚至敌人。当看到中国不仅没走西式“民主道路”，还发展出自己的政治模式时，西方莫名其妙地感觉到“威胁”。对西方而言更严峻的是，越来越多国家会仿照中国的“权威主义”体制。

第二，对中国经济制度的冷战思维。中国经济制度渐趋成熟，形成具有自己特殊的“混合经济模式”。但西方简单地将其视为“国家资本主义”模式——在西方看来，已成自由资本主义的最大经济威胁。

第三，对所谓的中国“新帝国主义”的冷战思维。主要表现在西方对“一带一路”倡议的冷战式思维，认为这是中国国际扩张主义的体现。

对中国来说，绝不可忽视这三个判断。中国改革开放以来，西方对中国的战略基本上包括三方面：一、围堵和遏制中国崛起，至少防止中国挑战西方霸权；二、鼓励中国进入西方主导的世界体系，不想让中国成为另一个苏联；三、改变中国成为类似西方的国家。但现在这些选项都没用了。西方的新冷战思维是：既然没能力围堵遏制、也没能力改变中国，可行选择就是中国变成另一个苏联，与其进行一场新冷战，这样西方至少可以团结起来，努力遏制、孤立中国。

但中美之间爆发大规模热战的可能性极低。对美国来说，武力较量只是为更有效地进行一场新冷战。因此对中国来说，不仅要化解热战威胁，更要有勇气和美国打一场新冷战。一旦贸易战演变成冷战，会是全方位的。

多年来，中国提出和美国建设新型大国关系，目标是避免“修昔底德陷阱”。现在，美国要通过贸易战来拖慢甚至遏制中国崛起。但今天的中国已不是“吴下阿蒙”，有能力和美国较量了。历史上，任何国家的大国地位都不是天上掉下来的，更不是别国给的，而是斗争出来的。中国亦然。（作者是新加坡国立大学东亚研究所所长）

责任编辑：张玉