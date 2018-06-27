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网红县委书记后续：1分钟接6个电话 很疲惫

网红县委书记后续：1分钟接6个电话 很疲惫
2018年06月27日 13:43 新京报
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　　原标题：网红县委书记后续：1分钟接6个电话，很疲惫

　　[网红县委书记后续：1分钟接6个电话，很疲惫]县委书记崔黎喊话“你们小孩上不了学就找我”视频在网络热传。当地宣传部表示崔书记电话已被打爆，“显得很疲劳，可以说对工作稍微有一点影响” 。接访中心则称“规定是一个月一次，他一个星期一次”。工作人员说：“书记向社会承诺的事情，他会做到。”

责任编辑：张申

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