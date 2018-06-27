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转给考生 全国高校2311个新增本科专业全名单(图)

转给考生 全国高校2311个新增本科专业全名单(图)
2018年06月27日 14:14 央视财经
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　　原标题：[关注]转给考生，全国高校2311个新增本科专业全名单！

　　目前，各地2018年各地高考成绩正陆续公布，2018年全国各地高考本科志愿也已陆续开始填报。

　　经教育部备案审批，2017年度全国高校共新增本科专业2311个，包括数据科学与大数据技术、机器人工程、智能科学与技术、网络空间安全等极具潜力的热门专业……有你感兴趣的专业吗？

　　收藏转发这份新增本科专业名单，填报志愿用得上！

责任编辑：张玉

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