转给考生 全国高校2311个新增本科专业全名单(图)

原标题：[关注]转给考生，全国高校2311个新增本科专业全名单！
目前，各地2018年各地高考成绩正陆续公布，2018年全国各地高考本科志愿也已陆续开始填报。
经教育部备案审批，2017年度全国高校共新增本科专业2311个，包括数据科学与大数据技术、机器人工程、智能科学与技术、网络空间安全等极具潜力的热门专业……有你感兴趣的专业吗？
收藏转发这份新增本科专业名单，填报志愿用得上！
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