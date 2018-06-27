转给考生 全国高校2311个新增本科专业全名单(图)

原标题：[关注]转给考生，全国高校2311个新增本科专业全名单！

目前，各地2018年各地高考成绩正陆续公布，2018年全国各地高考本科志愿也已陆续开始填报。

经教育部备案审批，2017年度全国高校共新增本科专业2311个，包括数据科学与大数据技术、机器人工程、智能科学与技术、网络空间安全等极具潜力的热门专业……有你感兴趣的专业吗？

收藏转发这份新增本科专业名单，填报志愿用得上！

责任编辑：张玉