原标题：曾曝光日本救援队的大陆记者，被台当局拉黑了

[观察者网 综合报道]今日（27日）上午，国台办举行记者会，指出大陆记者赴台驻点申请遭到台当局无理拒绝，创下了两岸互派驻点记者采访以来的恶例。

这位被台当局“拉黑”的记者就是已驻台十年的东南卫视记者叶青林。叶青林今日对观察者网表示，21日被告知无法申请入台，台当局移民部门明确要求台方合作媒体将自己从申请名单中去掉，却没有告知理由。

叶青林今日表示，对台当局这个举动并没有特别吃惊和遗憾，也不可能改变他继续热爱台湾、关心台湾、报道台湾的志业：“倒是有一点点同情台湾当局，现在连一个大陆记者都让你们吓成这样！未来让你害怕的事情还多了呢！”

今天（27日）上午10点，国台办举行例行新闻发布会，发言人就近期两岸热点话题回答记者提问。

福建东南卫视记者提问道，有消息说，东南卫视一名记者日前按程序申请赴台驻点采访，结果遭到台当局的拒绝。请问国台办是否了解相关情况？对此有何评论？

新闻发言人马晓光回应：

“据了解，确有东南卫视记者的赴台驻点申请遭到了民进党当局的无理拒绝，创下了两岸互派驻点记者采访以来的恶例。”

长期以来，大陆记者在台湾通过大量客观公正的报道为增进两岸同胞相互理解、融洽亲情，特别是为大陆民众更好地了解台湾发挥了桥梁和纽带作用。大陆记者的正当权益应当受到保护，他们在台湾采访报道工作应当受到尊重。一段时间以来，民进党当局以各种手段限制和阻挠两岸交流合作，现在又变本加厉地为两岸新闻交流设置障碍，这些做法不得人心，必须予以揭露和谴责。”

这位被台当局“拉黑”的记者就是已驻台十年的东南卫视记者叶青林。

叶青林（图源：“叶班长说台湾”脸书）

叶青林对观察者网指出，6月下旬，原计划去采访花莲灾后重建，却遭到台当局拒绝。

此前，台湾合作电视台帮其向台湾有关部门申请入岛手续的时候，已在6月初就被要求补件，要求所有负责邀请各大陆媒体的台湾媒体单位补一个声明，声明里要保证驻台记者赴台后不可以进台湾电视台的机房、不可以接受采访、不可以上电视节目等。

按照台湾的相关规定，大陆每家赴台驻点采访的新闻单位都要有台湾的媒体公司发邀约、协助办手续并当保人。这也是台湾友好合作媒体十年来第一次收到台湾移民部门类似的要求。

没想到，21日，叶青林却被告知无法申请入台：“被折腾了半个多月的台湾同仁接到台湾移民部门通知，明确要求把本批次申请入台证的驻台记者名单中把叶青林去掉！没有告知理由。”

而这次台当局拒绝其入台的原因，叶青林认为，很可能跟他上次报道花莲地震有关。

今年2月花莲地震后，叶班长曾曝出日本救援队不肯进入危险地段救援的新闻，一时引发岛内舆论哗然。

脸书及视频截图

此事一经曝光，叶青林的脸书账号被封禁了8个小时，Youtube账号“叶班长说台湾”也因“发布政治内容”被限制上传视频，一天后才解除，手机也出现了通话异常。

当时陆委会曾问他是否能将文章撤下，某绿媒副总编甚至亲自发文，称台当局要求“更正报道，但叶青林不予理会”，还放狠话“因此不排除废止他的记者证”。

叶青林当时还表示：“这个事情再一次证明了台湾的脸书、Line、Youtube，只有讲‘台独’的自由，没有讲‘统一的自由’”。因为不仅仅是他，那几天台湾名嘴黄智贤、“中国时报”社长王丰也被封了。

责任编辑：张申