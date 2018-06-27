国开行:从未授权任何人员代表国开行发表棚改言论

原标题：国开行官方回应：从未授权任何人员代表国开行发表棚改事宜言论 |新京报财讯

新京报快讯（记者 顾志娟）关于国开行将棚改贷款审批权收回总行的消息仍在发酵。6月27日，国开行新闻办公室发出澄清声明称：近日，有媒体称所谓“国开行相关领导”在海通证券电话会议中就棚改融资相关问题发表了言论。经核实，国家开发银行从未授权任何人员参加该电话会议并代表开发银行发表言论，有关言论不代表国家开发银行。

今日，一篇关于“海通证券邀请国开行相关领导对国开行收回审批权限等棚改相关事宜解答市场疑问”的报道广泛传播，该报道中的“国开行相关领导”确认了近两周国开行将审批权限收回，并解释了权限上收的原因，称“此后货币化安置的比例会受到一定的限制”。

新京报记者昨日已向多位国开行内部人士证实，国开行总行确已在上周向各个分行下发通知，将所有棚改合同审批权限上收总行。国开行将在近期正式对外发布通知。不过截至目前，国开行未有相关公告。

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