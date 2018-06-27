韩媒：韩尖端技术人才“出走”中国 缩小中韩差距

原标题：韩媒：韩尖端产业技术人才“出走”中国，缩小中韩技术差距

[环球网综合报道]“韩国拳头产业半导体、显示器等领域的技术人才，正在大批‘出走’中国。”韩国《每日经济》26日的一篇报道称，这些技术人员带着所有的核心技术、跳槽到中国公司，在缩小中韩技术差距中扮演重要角色。

报道援引业界相关人士的消息称，三星电子的3名OLED首席研究员（部长级）今年辞职后，跳槽到了中国京东方（BOE）工作。

京东方去年3季度在全球LCD市场中的占有率首超LG Display，位居第一。报道说，京东方最近秘密招揽韩国核心技术人才，在韩国曾独领风骚的OLED领域也实现了巨大的技术进步。

电子业界的一名相关人士表示，京东方建立了OLED工厂，生产搭载在尖端智能手机上的中小型OLED，原计划每月生产4.5万个晶片，但实际只能生产5000个。而京东方在引进来自三星电子等韩国知名公司的技术人才后，不良率预计将大大下降，并将投入大批量生产。

另一人士透露，中国给韩国技术人才的薪水十分优厚。如果是三星电子的部长级技术人员，年薪将达到5亿韩元（约合人民币294万元），次长级是3-4亿韩元，是韩企薪水的3-4倍。

他还推测，目前京东方中有100多名韩国技术人才，半数来自三星电子，半数来自LG电子及SK海力士。

报道称，虽然在目前的中小型OLED市场中，三星display占据压倒性优势，拥有98%以上市场份额。但韩国业界认为，如果华为、oppo、vivo等中国手机制造商日后改用京东方的产品，中国显示器企业的市场占有率将迅速上升至两位数。

而据韩国国家情报院透露，在半导体、显示器和智能手机等尖端产业中，韩国技术人才流向海外竞争企业的现象日益严重。

除了尖端产业的韩国技术人才跳槽到中国企业，韩媒此前还报道称，越来越多的韩国民用航空飞行员也在跳槽，其中不少人去了薪水更高、工作环境更好的中国航空企业。

责任编辑：张玉