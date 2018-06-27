原标题：韩国世宗市工地起火1名中国公民遇难 外交部回应

[环球时报-环球网报道]2018年6月27日，外交部发言人陆慷主持例行记者会，以下为部分实录。

问：据报道，韩国世宗市一工地26日发生火灾，迄今已造成多名中国公民伤亡。你能否进一步介绍有关情况？外交部和有关使领馆目前都做了哪些工作？

答：当地时间26日下午，韩国世宗市一建筑工地发生火灾。截至目前，事故已导致多名中国公民伤亡，包括1人遇难、15人受伤，其中1人伤势较重。

事发后，外交部和中国驻韩国使馆立即启动应急机制。驻韩国使馆迅速派工作组赶赴现场核实了解情况，要求韩方妥善保存遇难中国同胞遗体，全力救治伤员，尽最大努力做好善后工作，并尽快查清事故原因。使馆负责人还赴医院探望、慰问伤员，目前已有7名轻伤人员出院。

中国驻韩国使馆将继续关注事件进展，与韩方保持密切沟通，并为家属赴韩善后等提供积极协助。

责任编辑：张迪