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日本前首相向中国捐赠4175册汉籍 外交部回应

日本前首相向中国捐赠4175册汉籍 外交部回应
2018年06月27日 15:47 环球网
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　　原标题：日本前首相向中国捐赠4175册汉籍 外交部回应

　　[环球时报-环球网报道]2018年6月27日，外交部发言人陆慷主持例行记者会，以下为部分实录。

　　问：据报道，日本前首相、永青文库理事长细川护熙26日向中国国家图书馆捐赠了其收藏的4175册汉籍。外交部对此有何评论？

　　答：细川护熙先生长期以来积极致力于中日友好事业，我们对他捐赠汉籍的义举高度赞赏。此次捐赠汉籍体现了两国共通的文化纽带，书写了中日友好交往新的佳话。今年是中日和平友好条约缔结40年。此次捐赠也是中日和平友好条约缔结40周年的一项重要纪念活动。我们希望两国各界继续开展多种形式的交流与合作，增进相互理解和友好感情，推动中日关系持续改善和发展。

责任编辑：张迪

中日汉籍前首相
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