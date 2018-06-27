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孟加拉国外长访华有何安排？外交部回应

孟加拉国外长访华有何安排？外交部回应
2018年06月27日 15:51 环球网
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　　原标题：孟加拉国外长访华有何安排？外交部回应

　　[环球时报-环球网报道]2018年6月27日，外交部发言人陆慷主持例行记者会，以下为部分实录。

　　问：请介绍孟加拉国外长访华有何安排。中方对此有何期待？

　　答：中孟是传统友好近邻。2016年10月，习近平主席对孟加拉国进行里程碑式访问，将中孟关系提升为战略合作伙伴关系。阿里外长此访期间，双方将加强对接，进一步落实好习主席访孟成果，推动两国各领域合作取得更大进展。王毅国务委员兼外长将同阿里外长举行会谈，就中孟关系及共同关心的问题深入交换意见。中方期待同孟方一道，携手前进，打造新时代的中孟战略合作伙伴关系。

责任编辑：张迪

孟加拉国外长
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