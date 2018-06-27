王立新任深圳副市长(图/简历)

原标题：快讯！王立新任深圳副市长

来源：南方日报

6月27日下午，深圳市六届人大常委会第二十六次会议通过人事任免事项，任命王立新为深圳市副市长，免去高自民深圳副市长的职务。本月，广东省委已批准高自民任深圳市委常委，并兼任市委秘书长。会议同时任命邝兵为深圳市市场和质量监督管理委员会主任。

王立新同志简历

王立新同志，1964年11月生，湖南澧县人，1988年5月加入中国共产党，1990年

7月参加工作，研究生学历，工学博士。

现任深圳市政府副市长、党组成员，市水务局局长、党组书记，深圳市第六届市委委员 。

1979.09—1983.07 武汉水利电力学院河流力学及治河工程专业学习

1983.07—1986.09 清华大学水利工程系水力学及河流、海岸动力学专业硕士研究生

1986.09—1990.07 清华大学水利工程系水力学及河流动力学专业博士研究生

1990.07—1994.07 深圳市环保局环境科学研究所工程师、高级工程师（1993.10）

1994.07—1995.12 深圳市宝安区环保局规划审批科负责人、科长（1995.06）、局长助理（1995.07）

（其间：1995年参加农村基层组织建设工作，任观澜镇黎光村工作组组长）

1995.12—1998.09 深圳市宝安区环境保护局副局长

1998.09—2003.06 深圳市宝安区科技局局长人选、局长（1999.01）、科协主席（2003.01），区政府党组成（2003.04）

2003.06—2003.08 深圳市宝安区政府副区长、党组成员，区科技局局长、科协主席

2003.08—2008.12 深圳市宝安区政府副区长、党组成员

2008.12—2011.12 深圳市宝安区委常委，区政府副区长、党组成员，兼区发展与改革局局长（2011.06）

（其间：2009.09—2012.11在清华大学与香港中文大学合作举办的工商管理（金融财务）专业学习，取得香港中文大学工商管理硕士学位）

2011.12—2015.07 深圳市龙华新区党工委副书记、管委会主任

2015.07—2018.06 深圳市水务局局长、党组书记

2018.06—今 深圳市政府副市长、党组成员，市水务局局长、党组书记

责任编辑：余鹏飞