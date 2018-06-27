美方拟出台针对所有国家的限制投资措施 中方回应

原标题：美方拟出台限制投资措施 外交部：密切关注，莫以零和思维处理经贸问题

[环球时报-环球网报道 记者 张鑫]据报道，美国总统特朗普26日表示，他将放弃对中国投资美国技术领域施加新限制的计划，而是利用已有的美国联邦政府机构外国投资委员会（CFIUS）来加强把关。他同时表示，“这种做法将针对所有国家，而不仅仅是中国”。

对此，外交部新闻发言人陆慷在27日举行的例行记者会上表示，中方将继续密切关注这一动向在全球范围内对宏观经济、特别是对中国所产生的影响。

陆慷说，美国政府高层昨天发布的有关声明，以及美国国务院通过的有关议案，在全球范围内，对世界主要经济体之间投资和贸易关系会产生什么样的影响，特别是在当前形势下，进而对全球宏观经济产生什么影响，中方会继续密切关注。

“中国商务部新闻发言人今天上午也已经明确强调，我们会关注这一系列动向对中国投资、对中国可能产生的影响。”陆慷说。

“就中方自身的原则立场而言，我们一直认为，当前形势下，应当为国家间、特别是世界主要经济体之间的经贸关系提供方便之门；应该是共同努力促进全球的投资和贸易的自由化和便利化，而不是相反，更不应当为国家间正常的经贸投资活动赋予过多的冷战时期的零和思维的政治色彩。”

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责任编辑：张迪