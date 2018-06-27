四川省委副秘书长邵革军任遂宁市委书记(图/简历)

原标题：四川省委副秘书长、省信访局局长邵革军任遂宁市委书记
四川省委决定：邵革军同志任中共遂宁市委委员、常委、书记。
据四川省信访局官方网站显示，邵革军目前任四川省委副秘书长、省信访局党组书记、局长。
据此前的乐山日报、川报观察等报道显示，邵革军生于1966年3月，山西高平人，1988年8月参加工作，先后担任过共青团四川省委副书记，攀枝花市副市长、攀枝花市委常委、市委秘书长，绵阳市委常委、组织部长，乐山市委常委、副市长，四川省委副秘书长、省信访局局长等职务。
邵革军
主要履历如下：
1986.09-1988.08 核工业部汉中工业学校中专学习
1988.08-1989.02 化学工业部成都有机硅研究中心十四室工作
1989.02-1992.09 化学工业部成都有机硅研究中心团委书记
1992.09-1996.12 化学工业部成都有机硅研究中心科技实业公司副经理（其间：1994.11━1996.12挂职任巴中<县级>市委常委、副市长；1993.09-1996.07四川经济管理干部学院国际经济贸易专业在职学习）
1996.12-1997.04 共青团四川省委研究室副主任
1997.04-1997.12 四川省团校党委委员、副校长
1997.12-1998.08 共青团四川省委青农部部长
1998.08-2002.08 共青团四川省委统联部部长、省青联秘书长（其间：1998.09━2000.07四川大学经济管理专业在职学习）
2002.08-2006.10 共青团四川省委副书记（其间：2003.01━2006.10任省青联副主席；2005.07━2006.02主持工作；2005.03-2005.05省委34期地厅班学习）
（2001.03-2003.01中国政法大学法学专业在职学习，获法学学士学位）
2006.10-2008.08 攀枝花市人民政府副市长
2008.08-2008.09 攀枝花市委常委
2008.09-2011.04 攀枝花市委常委、市委秘书长、市委办公室主任、市直机关工委书记（其间：2007.09━2009.09西南交通大学行政管理专业研究生在职学习，获管理学硕士学位）
2011.04-2011.05 绵阳市委常委、组织部部长
2011.05-2012.10 绵阳市委常委、组织部部长、市委党校校长、市行政学院（市社会主义学院）院长
2012.10-2013.08 乐山市委常委、副市长
2013.08- 四川省委副秘书长、省信访局局长
四川省第十一届委员会候补委员。
来源：川报观察网
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