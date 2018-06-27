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四川省委统战部常务副部长刘坪任阿坝州委书记

四川省委统战部常务副部长刘坪任阿坝州委书记
2018年06月27日 16:44 澎湃新闻
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　　原标题：四川省委统战部常务副部长刘坪任阿坝州委书记，刘作明卸任

　　四川省委决定：刘坪同志任中共阿坝州委委员、常委、书记，刘作明同志不再兼任中共阿坝州委书记、常委、委员职务。

　　据中共四川省委统战部网站显示，刘坪现任四川省委统战部常务副部长。

　　刘坪主要履历如下：

　　刘坪，汉族，1963年8月生，四川宜宾人，1985年11月加入中国共产党，1980年1月参加工作，党校研究生学历。

　　曾任四川省长宁县副县长，县委常委、组织部长，政法委书记、副书记，代县长，县长，高县县委书记、县人大常委会主任。2008年4月任四川省甘孜州副州长，2009年8月任四川省甘孜州委常委、组织部长，2011年11月任四川省甘孜州委副书记、州纪委书记，2014年10月任四川省委藏区办主任、省委统战部副部长（兼），2017年4月任四川省委统战部常务副部长、省委藏区办主任，2017年5月任四川省委统战部常务副部长。

　　来源：川报观察

责任编辑：余鹏飞

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