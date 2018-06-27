社保缴费里有这么多猫腻 看仔细了别被忽悠

原标题：社保缴费里竟有这么多猫腻！看仔细了，别被忽悠！

养老保险、医疗保险、失业保险。。。。。。社会保险关系着上班族养老、就医等诸多权益。但现实中，一些用人单位会以各种理由，“未缴纳”“未足额缴纳”“未及时缴纳”社保费用，导致员工权益受损，直接影响养老金、医疗期等诸多待遇的享受。

跟工人君（ID：grrbwx）一起来看看，在社保缴费方面，哪些不可取——

01

不缴社保

社会保险主要是由养老、医疗、生育、工伤和失业保险构成，其中工伤保险、生育保险由用人单位单独缴纳。

社保是国家强制保险，为员工办理社会保险是用人单位的法定义务。《劳动法》规定：“社会保险基金按照保险类型确定资金来源，逐步实行社会统筹。用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。”

现实中，有些公司会在与员工签订劳动合同时，要求员工出具一份书面承诺，称自愿放弃该公司为其缴纳社会保险费。实际上，这是没有法律效力的。

此外，还有单位不给员工缴纳社保，但是会发放一笔社保补助费，用现金代替社保缴纳。这也是不可取的。

只有按时足额缴纳社保费用，才能顺利享受社保待遇。如果用人单位不为员工缴纳社会保险，与切身利益相关的养老、医疗等待遇都将不能享受。

02

低缴社保

每年社保机构都会在固定的时间核定基数，根据职工上年度的月平均工资申报新的基数。

但现实中，有些单位为了节省用工成本，以现金方式发放工资、不提供工资单等必要证据，按最低工资或者低于员工实际工资的数字为基数为员工缴纳社保费，这是不合理也不合法的。

公司未按实际工资水平缴纳社保费用，属于未依法为劳动者缴纳社会保险费的情形。

值得注意的是，目前，已经有北京、天津、上海、重庆、山西、新疆、江苏7省市公布2018年社保缴费基数。而随着社保缴费基数的普遍上调，参保者的社保待遇和工资收入都会发生一定变化。

如果社保缴费打了折扣，养老保险、生育保险等待遇也会打折扣。

遇到少缴社保的用人单位，应当细心搜集好相关证据，通过向劳动监察投诉、举报等手段维护自身合法权益。员工可以要求单位按实际工资数额为基数缴纳社保，并补缴未依法缴纳期间的费用差额。

03

未及时缴纳社保费用

《社会保险法》第58条、第60条规定，用人单位应当自用工之日起30日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会保险登记的，由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。

一些单位不及时为员工缴纳社保，将影响相关待遇的享受。

以养老保险为例，《中华人民共和国社会保险法》规定，参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满15年的，按月领取基本养老金。

以失业保险为例，失业人员需符合三个条件的，方可从失业保险基金中领取失业保险金。其中有一条是：失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年的。

值得注意的是，有些单位和员工说，试用期内不缴社保，试用期过后，一次性补缴。实际上，法律并没有如此规定。员工在试用期也有权享受各项社会保险。

注意：实际工作中，有这样几种情况，可次月办理社保：

1、入职时间在当地社会保险增员业务办理时间之后，导致当月无法办理。可以次月补办业务。

2、员工离职和入职在同一个月份之内。离职单位，当月不能减员；入职单位，也就无须当月增员。

3、员工离职单位，有保险欠缴情况，导致离职当月不能及时减员。对于欠缴保险严重的单位，完成补缴的情况很复杂，有的几个月即可完成，有的几年也无法完成。这种情况，在同一个统筹地区的用人单位，无法办理增员业务，也就不能为入职员工参保。需要与社保请示，如何解决问题。

04

违规补缴社保

据报道，北京等地车市、楼市限购令出台后，催生出代办社保业务，并迅速发展成为签订假冒劳动合同、补缴社保费用、领取社保证明等一条龙服务。

针对某些中介机构和个人承诺为个别外埠人员补缴养老保险的情况，北京市社会保险基金管理中心明确表示，一经发现属于违规补缴的情况，将对违规补缴产生的缴费年限和账户进行清理，后果由违规个人承担，并将相关信息记入个人信用警示系统。

另有情况则是，部分劳动者因个人原因（如自由劳动者），没有公司为其缴纳社保，而自己又想缴纳社保，由代理机构代理办理社保。问题在于，这种所谓的“挂靠单位”与没有单位的个人之间是不存在劳动关系的。

根据2016年7月实施的《广东省社会保险基金监督条例》，任何单位和个人不得“通过虚构劳动关系、伪造证明材料等方式获取社会保险参保和缴费资格”，也就是说“挂靠”缴纳社保是违法的。

因此，这种方式也不可取。

责任编辑：余鹏飞