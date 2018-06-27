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火箭军蓝军首次露面 套路多变专业“欺负”红军

火箭军蓝军首次露面 套路多变专业“欺负”红军
2018年06月27日 17:39 央广网
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　　[火箭军蓝军首次露面，套路多变专业“欺负”红军]近期，在关于火箭军“天剑”系列演习的报道中，我们首度公开了“火箭军”新型蓝军。那么这支蓝军有啥特殊之处？又会给红军部队带来怎样的挑战呢？ （中国军视网） 

责任编辑：张迪

蓝军红军
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