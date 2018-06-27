原标题：美方要求中国等国家停止从伊朗进口原油？中方回应
外交部发言人陆慷6月27日主持例行记者会，就近期热点进行回应。相关内容如下：
问：据报道，美国政府高官称，美方要求包括中国在内的一些国家停止从伊朗进口原油。中方对此有何回应？
答：我看到了有关报道。这是不是美国政府的正式立场，你只能向美方求证。
中国和伊朗是友好国家。我们在符合各自国际法义务的框架内保持着正常交往与合作，包括经贸和能源领域的合作，这无可非议。
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