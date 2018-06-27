原标题：蔡正元：马英九或重选台湾地区领导人 国民党必胜

马英九（台媒资料图）

海外网6月27日电 据台湾联合新闻网消息，国民党前政策会执行长蔡正元今日（27日）表示中国国民党主席吴敦义是“干才”，并称“吴敦义的方向盘把得稳”，年底选举国民党必赢，只是大赢、小赢问题；而选赢后的明年，马英九或准备再“回锅”竞选台湾地区领导人。

民众高喊“再选一次领导人”

近来，岛内民众频频喊话马英九，希望其能参加2020年台湾地区领导人选举。上月，马英九与爱心菜贩陈树菊一起参加活动，陈树菊称，“高雄有很多朋友希望你再出来选台湾地区领导人”，马英九则笑而不答，但这番言论却在岛内某政论节目上引起名嘴谩骂。

此后马英九出席活动时替陈树菊抱不平，称她只是转达她高雄朋友的意见，也不是她的个人意见，“这么一位做公益的老太太，竟然受到名嘴挞伐，替她感到委屈。”而在马英九离开活动场合时，有热情民众高喊，“马英九再选一次领导人”，马则开玩笑说，“你不要让名嘴听到，不然他们会在电视上骂你。”

马英九是否参与2020选举？

前马英九办公室副秘书长罗智强日前表示，他不知道马英九的规划是什么，但有一点他很清楚，那就是2020年台湾地区如果还是蔡英文“执政”，“台湾可能就没有下个四年可言了”。

对于马英九是否会参加2020年“大选”，罗智强称，马英九卸任后人气明显回升，有很多人期待其能重出江湖为他们讨公道。 但罗智强称，自己现在已不是马英九的幕僚，所以不知道他未来的规划是什么。

人气回归的同时，马英九还频频表达支持两岸和平的主张。据中评社报道，马英九近日参加佛教祈福典礼，按照活动的惯例，参与者须以“大吼”方式喊出自己的愿望，马英九接过主持人递来的扩音器后，大声喊出“两岸和平、台湾繁荣”8个字。马英九还不止一次表示，将坚持在“九二共识”与反对“台独”的基础上，推动两岸和平发展。（海外网 朱箫）

责任编辑：张迪