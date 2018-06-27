原标题：澳大利亚新立法或进一步恶化中澳关系？中方回应
外交部发言人陆慷6月27日主持例行记者会，就近期热点进行回应。相关内容如下：
问：据报道，澳大利亚将通过新立法，以防止外国政府干预澳国内政治。澳大利亚总理特恩布尔讨论该法案时，提到了关于中方影响令人担忧的报道。该项法案通过是否可能进一步恶化中澳关系？
答：立法是一国内政，我们原则上不作评论。
至于有关方面一段时期以来发表一些言论，试图把中国因素牵涉其中，甚至作出一些妄加揣测的评论，我要再次强调，中国外交最根本和长期以来一直奉行的一项原则，就是不干涉他国内政。我们是这么说的，也是这么做的。我们还希望世界上所有国家都能在国际关系中奉行不干涉他国内政的原则。希望各国都能摒弃冷战思维，在相互尊重、平等相待的基础上，更好推进相互交流和合作。我们相信这样更符合各国人民的利益。
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