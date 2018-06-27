全球最大动力电池厂青海下线 甩日韩等国至少5年

原标题：全球最大动力电池厂青海下线 甩开日韩竞争对手至少5年

6月27日，比亚迪集团年产能24GWh的动力电池工厂在青海正式下线。同时，比亚迪宣布2020年动力电池总产能将增至60GWh。

规模全球之最 可满足120万台“唐”电池需求

青海锂资源极为丰富，集中了我国70%以上的锂资源储量，是我国、乃至全球重要的锂资源基地。位于青海南川工业园的比亚迪动力电池工厂，占地1500亩，相当于140个标准足球场的面积。这一巨型电池工厂2019年全部投产后，年产能可达24GWh，将成为全球规模最大的动力电池工厂，若以比亚迪刚刚上市的全新一代“唐”（插电式混合动力版本）的电池为20KWh/辆计算，相当于可满足120万台“唐”的电池需求。

比亚迪青海动力电池工厂

根据规划，2020年比亚迪动力电池总产能预计可达60GWh。此前，广东深圳和惠州的两个基地，共计为比亚迪带来了16GWh的动力电池年产能。

活动现场，比亚迪董事长兼总裁王传福表示：“电动化已经成为定局，各国禁售传统燃油车的时间表已经陆续发布，新能源汽车行业将迎来更大的爆发。”

彭博新能源财经（BNEF）预计，未来全球新能源车的电池需求将十分强劲，至2030年将超过1500GWh。

比亚迪青海动力电池工厂的投产，将进一步缓解全球高端动力电池产能的紧缺，推动新能源汽车行业健康、高速发展。

每一块电池都有ID 可智能追溯

除了规模巨大之外，高度的智能化、信息化也是比亚迪青海电池工厂的一大特点。

据比亚迪副总裁何龙介绍，目前全球动力电池主要是中日韩三国在竞争，美国虽然研发实力强，但是制造主要集中在中国的比亚迪、宁德、日本松下、韩国三星和LG。据悉，青海电池工厂采用的是比亚迪全球首创的第六代动力电池产线，整个生产过程，不仅由近百个机器人、MES信息化系统（Manufacturing Execution System）、智能物流系统以及多功能无人搬运车，实现产线的自动化和信息化，且能够将全自动生产线的硬件、软件实现智能互联，使得工厂在智能化、自动化和信息化方面达到全球顶尖水平，生产效率领先行业5年以上。

青海动力电池工厂产线

“无论这块电池处在世界的哪个角落，只要扫描电池上方的二维码，就能了解关于它的一切信息”，比亚迪副总裁、电池事业群CEO何龙介绍道。

电池进入“扫码”时代

这一功能的实现，正是得益于工厂的信息化系统。产线配备的MES系统，即是实现高度信息化的关键之一。通过这一系统，可以实时收集生产过程中所有设备/产品的相关信息，相当于给每一块电池设置了唯一身份标识（ID），从而可以智能追溯电池的原材料批次、关键参数、经过的工序、生产时间及操作员工等信息。更为重要的是，通过对及时反馈的设备/产品性能等数据进行分析，能够对可能发生的异常情况进行预防。

多举措寻求电池“关键”指标突破 产品良率极高

小批量测试的结果显示，该工厂的电池品质极高。

产品一致性、稳定性和能量密度，被广泛认为是电池的“关键”指标。为寻求在这些指标上获得突破，拥有23年电池研发和制造经验的比亚迪在工厂诸多细节上进行了“特别”安排。

产线除采用“航天级”极致工艺标准，配备诸多智能化、信息化系统外，还进行了超乎寻常的“集成式”设计——集成了配料、涂布、辊压、分切、卷绕、装配、注液、封口等一系列功能模块，工序多且复杂。这种“全流程、一站式”的产线设计，极大地排除了因生产中途触碰/搬运半成品而掺入杂质、温度湿度变化等各种有可能降低产品品质的因素。

为了进一步降低人为触摸产品的概率，搭载电磁/光学等自动导引装置的多功能无人搬运车也被安排在产线，用于极片转运等多个制造环节。

动力电池是电动车的“心脏”，被认为是影响电动车大规模普及的关键。从与同行共享电动车平台的技术，到在欧美日韩等数十个国家和地区运行电动车队，过去的十余年，比亚迪通过多种举措推动全球向电动出行转变。青海电池工厂下线，成为比亚迪加速这一转变的最新举动。

责任编辑：张迪