安徽省政府原秘书长杨敬农一审获刑10年(图)

原标题：安徽省政府原秘书长杨敬农一审获刑10年
来源：安徽纪检监察网
6月27日下午，马鞍山市中级人民法院对安徽省人民政府原党组成员、秘书长、办公厅党组书记杨敬农受贿案作出一审公开宣判，以受贿罪判处被告人杨敬农有期徒刑10年，并处罚金人民币200万元，涉案赃款赃物予以追缴，上缴国库。
经审理查明，1993年至2013年，杨敬农先后利用担任安徽省外经贸委（厅）对外贸易管理处副处长、处长、安徽省商务厅副厅长、芜湖市人民政府副市长、市长等职务便利，为他人在加快项目拆迁进度、解决土地权属争议、工作调动、调配纺织品出口配额等事项上提供帮助，直接或者通过特定关系人非法收受他人财物，共计折合人民币1762.0353万元（其中597.0299万元未实际领取）、港币10.8万元、美元3.8万元。
法院认为，杨敬农身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。鉴于杨敬农到案后主动交待办案机关尚未掌握的受贿犯罪事实，具有自首情节，受贿数额中有597.0299万元系犯罪未遂，赃款赃物已被追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，遂作出上述判决。
杨敬农当庭未表示是否上诉。（陈多润通讯员 杨诗超）
杨敬农案件回顾——
2016年12月30日，安徽省纪委发布消息：杨敬农涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。
2017年3月31日，安徽省十二届人大常委会第37次会议决定，免去杨敬农的安徽省人民政府秘书长职务。
2017年7月20日，安徽省纪委发布消息：杨敬农严重违纪被开除党籍、开除公职。2018年1月17日，杨敬农涉嫌受贿一案在马鞍山市中级人民法院一审公开开庭审理。
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