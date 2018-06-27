原标题：两名副国级接任武汉军运会组委会主席

据今日（6月27日）湖北日报报道，第七届世界军人运动会组织委员会6月25日至26日在武汉举行全体会议。军运会组委会主席、中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮，军运会组委会主席、中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。

左为许其亮， 右为孙春兰

上述官方报道显示，中共中央政治局原委员、国务院副总理刘延东，中共中央政治局原委员、中央军委副主席范长龙卸任后，第七届军运会组委会主席已由许其亮、孙春兰继任。

军运会组委会副主席、省委书记蒋超良出席会议。军运会组委会副主席、湖北省委副书记、省长王晓东，军运会组委会副主席、国家体育总局局长苟仲文，军运会组委会副主席、国务院副秘书长丁向阳，中央国家机关有关部门、军队有关单位和湖北省、武汉市有关领导等参加活动。

武汉军运会组委会的“双主席制”

据国防部新闻发言人吴谦大校2017年11月公开介绍，2015年2月，经习近平主席批准，中国军队向国际军事体育理事会申请承办2019年第七届世界军人运动会。同年5月，国际军事体育理事会第70届代表大会决定将承办权授予中国，承办城市为湖北省武汉市。

2017年1月，经习近平主席批准成立第七届世界军人运动会组织委员会，由国务院1名副总理、中央军委1名副主席担任组委会主席，组委会下设执委会，负责武汉军运会筹办工作具体组织实施和组委会日常工作。

另据新华社报道，2017年1月5日，第七届世界军人运动会组织委员会成立大会在北京举行。时任中共中央政治局委员、国务院副总理、第七届军运会组委会主席刘延东，时任中共中央政治局委员、中央军委副主席、第七届军运会组委会主席范长龙出席成立大会并讲话。

世界最高级别军人运动会

相对于奥运会、亚运会等大型综合赛事，军运会或许对很多人来说还很陌生。

为纪念第二次世界大战结束50周年和《联合国宪章》的签署，第一届世界军人运动会于1995年9月4日至16日在意大利首都罗马举行。这是有史以来，世界各国军队第一次在和平环境下欢聚于体育盛会中，因此这届赛会被称赞为“世界军史上具有特殊意义的和平庆典”。

武汉军运会官网介绍称，世界军人运动会是一个综合性的世界最高级别军人运动会，被称为“军人的奥运会”，自1995年开始每4年举行一次，参赛选手都是现役军人。

时间回拨到2015年10月。韩国闻庆第六届世界军运会闭幕式上，武汉接过会旗，标志着军运会进入“武汉时间”。明年10月18日至27日在武汉举办的第七届军运会，将是我国首次承办的综合性国际军事体育赛事。

除篮球、游泳等常规赛项外，还设有其他运动会没有的军事五项、空军五项、海军五项、跳伞和越野等项目。军运会赛场上，也会出现不少奥运会、世锦赛冠军。中国选手杨礼在第四届军运会的女子50米仰泳比赛中，还曾打破世界纪录。

责任编辑：余鹏飞