任国来少将升任西藏军区副政委(图)

原标题：任国来少将已升任西藏军区副政委，曾任原第16集团军副政委
任国来少将 西藏卫视新闻报道截图
官方媒体近日公开的新闻报道披露，陆军原第16集团军副政委任国来少将已升任西藏军区副政委职务。
局《西藏日报》报道，6月16日下午，西藏自治区党委副书记、自治区常务副主席庄严主持召开驻藏部队全面停止有偿服务工作领导小组专题会议，西藏军区副政委任国来、西藏军区保障部政委方建国出席。
上述官方媒体的报道显示，任国来少将已升任西藏军区副政委。
据官方公开信息，任国来曾长期在原沈阳军区服役，担任过原沈阳军区政治部秘书长、原第16集团军政治部主任等职务，并于2015年改任原第16集团军副政委，少将军衔。
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