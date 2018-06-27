许其亮和孙春兰有了项新任务

原标题：许其亮和孙春兰的新任务

撰文 | 孟亚旭

6月25日至26日，两位中共中央政治局委员在武汉开了一个重要会议。

会议的名称是“第七届世界军人运动会组织委员会全体会议”，这两位政治局委员是：

中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰

他们二人还有一个共同身份——“军运会组委会主席”。

相比奥运会，军运会的知名度可能并不高，但这场军运会备受高层关注。

政知圈（微信ID：wepolitics）了解到，第七届军运会组委会是去年1月经习近平批准后成立的，当时组委会中的两位政治局委员是刘延东和范长龙。

“申办和成立组委会均经过了习近平批准”

在说规格前，先简单介绍下军运会的基本情况。

第七届军运会（武汉军运会）将在明年10月举行，地点是在湖北省武汉市。

军运会每4年举办一届，首届是1995年在意大利举行，第二至第六届分别在克罗地亚、意大利、印度、巴西、韩国举行。

这个军运会是由“国际军事体育理事会”（简称“国际军体”）主办的。

国际军体成立于1948年，是世界上最大的军队间综合性体育组织，我军加入是在1978年。

申办军运会和成立组委会均经过了习近平批准。

国防部此前披露，2015年2月，经习近平批准，中国军队向国际军体申请承办2019年第七届世界军人运动会，同年5月获得承办权。

“请中国代表团团长马开平、武汉市市长万勇（现任湖北省副省长，编者注）进场。”2015年10月11日，在第六届军运会闭幕式上，武汉市市长万勇从国际军体联主席哈基姆·艾尔西诺手中接过会旗。

△万勇（左四）手持国际军体理事会会旗

“军委首长高度重视申办工作，亲自审批申办工作方案。总参谋部和湖北省有关部门共同成立申办工作领导小组和办公室，负责具体申办工作”，原总参军训部副部长、国际军体中国代表团团长马开平2015年5月对媒体表示。

多说一句。

中央军委机关2016年1月调整组建之后，马开平担任新组建的军委训练管理部训练局局长。军委训练管理部主要负责全军军事训练的统一筹划和组织领导等。

2017年1月，经习近平批准成立第七届世界军人运动会组织委员会，由国务院1名副总理、中央军委1名副主席担任组委会主席。

规格

组委会的两位主席这两年也经历了一个更替。

“我欣喜地获知，经中国国家主席、中央军事委员会主席习近平先生批准，第七届世界军人运动会组织委员会现已成立。作为国际军事体育理事会主席，我荣幸地代表国际军体135个成员国，衷心祝贺第七届世界军人运动会组委会成立，祝贺刘延东女士和范长龙上将就任组委会主席。”

国际军事体育理事会主席哈基姆•艾尔西诺2016年11月曾专门向组委会成立发来贺信，在他看来，“中国政府和军队派出如此高级别的领导人，表明了中国对第七届世界军人运动会筹备组织工作的高度重视和坚定决心。”

不过，根据6月27日《湖北日报》有关军运会举行全体会议的报道，组委会2位主席已经换成了许其亮和孙春兰。

这应是许其亮和孙春兰接棒该职位后的首次披露。

除2位主席外，还有4位副主席也被披露：

军运会组委会副主席、湖北省委书记蒋超良

军运会组委会副主席、湖北省委副书记、省长王晓东

军运会组委会副主席、国家体育总局局长苟仲文

军运会组委会副主席、国务院副秘书长丁向阳

还有一个细节。

在这次全体会议中，“中央军委训练管理部负责人宣读了军运会筹备工作任务清单，明确了军地23个相关单位的78项任务责任。”

这位负责人是谁官方并未披露。

不过，政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，在去年11月国防部召开的专题发布会上，还披露了组委会的一位成员，即“组委会副主席兼秘书长、军委训练管理部部长黎火辉”。

黎火辉，1963年生，长期在原南京军区服役，曾任原南京军区军训和兵种部副部长、福建省军区海防某师师长、第12集团军参谋长等职，2015年出任陆军第31集团军军长。

2017年初，黎火辉出任中央军委训练管理部部长，当时有媒体称他“成为军委15个职能部门中最年轻的主官”。

为什么选在武汉？

政知君再来说一下地点。

武汉是时政圈的热门城市，今年4月28日，国家主席习近平曾和印度总理莫迪在武汉东湖会晤，引得全球聚焦。

想必明年，武汉又要上一次头条。

不过，话说回来，作为我国首次承办的综合性国际军事体育赛事，为什么地点选在了武汉？

“以湖北省武汉市作为主办城市，是经过慎重考察、综合选择后，报经中央军委批准的”，马开平此前对媒体表示。

他说，湖北是促进中部地区崛起的重要战略支点，武汉是长江经济带中游中心城市，武汉具备承办军运会的条件和能力。

在他看来，历史悠久、经济发达、风光秀美、社会进步、体育兴盛等都是武汉的优势条件，“春秋战国以来，武汉地区一直是我国南方的军事和商业重镇，具有浓郁的楚文化特色。”

此外，武汉因武而昌，历来都是军事要地，湖北还是军工大省和拥军大省，军民情深也是优势之一。

“湖北武汉是一座拥军尚武的城市。”第七届军运会执委会副秘书长、武汉市体育局局长王沈顺对媒体透露，辛亥革命在武昌城头打响第一枪。多年前，湖北武汉就表达了申办军运会的意愿。

“军运明星”都有谁？

最后再来看一下军运会的参赛者。

和奥运会相比，军运会一个最大的不同便是，参赛者是各国的现役军人。

2015年10月，第六届军运会在韩国开幕。据新华网报道，共有105个代表团的8000多名军人运动员参加了24个大项的角逐，15个国家派员观摩。

△中国人民解放军体育代表团在开幕式上入场

当时，中国人民解放军体育代表团中名将也不少，包括游泳名将宁泽涛、世锦赛链球亚军张文秀和国家女排队员刘晏含等。

宁泽涛，毕业于郑州大学体育学院运动训练专业2010级，是中国人民解放军海军游泳队运动员。主攻短距离游泳，主项为自由泳。

他还出现在第七届军运会官网公布的“军运明星”中。

在第六届军运会上，中国代表团以32金31银35铜的战绩位居金牌榜第三。尽管“飞鱼”宁泽涛在摘取两金之后因伤放弃余下的5项比赛，游泳仍然为中国军团带来了11枚金牌。

三年已过。

6月15日，解放军备战第七届世界军人运动会誓师动员大会举行。

会上，军事体育训练中心负责人向大会递交了《参赛任务指标责任书》和《赛风赛纪和反兴奋剂工作责任书》。

会议强调，广大军体健儿要努力为实现军运会“办赛水平一流，参赛成绩一流”而努力奋斗。

不妨拭目以待。

责任编辑：余鹏飞