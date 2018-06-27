省政府秘书长被批“两面人” 受贿款597万未领取

原标题：597万受贿款未领取的省政府秘书长

6月27日下午，马鞍山市中级人民法院对安徽省人民政府原党组成员、秘书长、办公厅党组书记杨敬农受贿案作出一审公开宣判，以受贿罪判处被告人杨敬农有期徒刑10年，并处罚金人民币200万元，涉案赃款赃物予以追缴，上缴国库。

经审理查明，1993年至2013年，杨敬农先后利用担任安徽省外经贸委（厅）对外贸易管理处副处长、处长、安徽省商务厅副厅长、芜湖市人民政府副市长、市长等职务便利，为他人在加快项目拆迁进度、解决土地权属争议、工作调动、调配纺织品出口配额等事项上提供帮助，直接或者通过特定关系人非法收受他人财物，共计折合人民币1762.0353万元（其中597.0299万元未实际领取）、港币10.8万元、美元3.8万元。

法院认为，杨敬农身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。鉴于杨敬农到案后主动交待办案机关尚未掌握的受贿犯罪事实，具有自首情节，受贿数额中有597.0299万元系犯罪未遂，赃款赃物已被追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，遂作出上述判决。

杨敬农当庭未表示是否上诉。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，杨敬农此前曾被批“长期充当‘两面人’”。

公开信息显示，杨敬农与已落马的安徽副省长陈树隆多有交集。

他早年在安徽省经贸系统任职，2004年任安徽省商务厅副庭长。2006年，陈树隆由芜湖市常务副市长晋升市长，杨敬农由安徽省商务厅空降芜湖，接棒陈树隆任市委常委、副市长。两年后，陈树隆出升任芜湖市委书记，杨敬农晋升市长，此后两人先后调离芜湖。2016年2月，陈树隆升任安徽省委常委、常务副省长，次月，杨敬农由亳州市委书记调任省政府秘书长，再次成为同事。

2016年11月、12月，陈树隆、杨敬农先后落马。

纪委对杨敬农的“双开”通报中，称其对党不忠诚、不老实，长期充当“两面人”，政商关系“亲清不分”，既想当官、又想发财。

此外“政事儿News”注意到，27日的审判信息显示，杨敬农有“597.0299万元系犯罪未遂”。该信息在今年1月一审开庭时，已有所提及。

今年1月17日，杨敬农涉嫌受贿案公开审理。当时公诉机关指控，其单独或伙同他人非法收受财物共计人民币1762.0353万元、港币10.8万元、美元3.8万元，并特意提到“其中人民币597.0299万元未实际领取”。

“受贿犯罪未遂”的情况，并非首次出现在落马官员的审判书中。

5月4日，四川省内江市公共资源交易服务中心交易二科原科长孙楠犯受贿罪、挪用公款罪案一审宣判。审判书中称，孙楠多次收受他人贿赂581万元，“另有45万元未遂”；“受贿犯罪未遂部分，比照既遂从轻处罚”。

5月16日，广西北海市人民医院原院长钟宇华受贿案宣判。法院提到，其“300万元受贿款因意志以外的原因未实际获得，是犯罪未遂”。

责任编辑：余鹏飞