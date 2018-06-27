原标题：中央环保督察组点名的省市，常务副市长被撤

来源：长安街知事

中央环保督察“回头看”正深入进行中。近日，中央第二环保督察组副组长、生态环境部副部长翟青带队在宁夏自治区开展督察。

被点名的污染企业来头不小

督察组接到举报，反映宁夏天元锰业公司氨气污染问题，而在2016年7月中央第八环保督察组进驻宁夏时，已经接到过同样的举报。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，这家企业来头不小，号称“世界最大的电解金属锰生产基地”。

督察组前去实地检查，发现企业早有准备：厂区路面洒了水，精心清扫过，十几个“迎检”的企业管理人员等候多时。

“怎么这么多人？”翟青发问。于是，企业老总赶紧让“迎检”人员散开。

“怎么这么大味儿？”督察组直奔电解锰生产车间，一进门就被强烈刺鼻性氨气味呛得睁不开眼睛，十来个戴着面具的工人正在一排排冒着薄雾一样气体的电解锰生产线上工作着。

近40分钟里，督察组连续走过6个同样的车间。在第6个车间，他们闻到了空气清新剂的味道。在翟青的盘问下，企业不得不承认，他们提前在车间里喷洒了空气清新剂。

“这车间能呆吗？”翟青问随行的当地县长，县长无言以对。

翟青（右二）在督查中 图片来源：第一财经App

在环保问题上，天元锰业早有“前科”。2011年，环保部门检查时发现，天元锰业随意堆放废渣近千万吨，却没有任何防渗漏措施，对附近的黄河形成了污染威胁。环保执法人员对企业下达了限期整改通知书，却在2个月后发现整改进度缓慢。

天元锰业曾大力宣传其环保成绩，称环保将成为其“最大竞争力”，如今却被中央环保督察组“打脸”，理应引起重视、好好反思了。

省级发改委被点名，常务副市长遭撤职

“自治区发展改革委作为整改主要责任主体当起‘甩手掌柜’，将责任抛之脑后；灵武市重发展、轻保护，在督察整改工作中左右摇摆，不担当、不碰硬；有关部门监管不到位、走过场。”

生态环境部的这段点名批评，来得很犀利。

事情经过是这样的：2016年第一轮中央环保督察中，发现灵武市白芨滩国家级自然保护区被侵占的问题。当时的整改方案提出，要对被侵占区域进行生态修复。

然而，督察组在此次“回头看”中发现，相关区域并没有得到生态修复，而且保护区范围内的数十家化工、拆解企业仍在正常生产。

道路两旁工厂林立、机械废品到处可见、废渣废泥随意排放、刺鼻气味久久不散……这是督察组在保护区内看到的场景。

本应密闭处置的黑色污泥正不断散发出阵阵刺鼻的气味。图片来源：中国环境报

现场发现，某企业厂区内建有数个污泥池，池里堆满了黑色污泥，不时散发出阵阵恶臭。而企业所谓的治理措施，仅仅是在污泥池上搭个棚子。

问题暴露了1年半，不仅得不得到解决，反而更加严重，这才有了生态环境部不留情面的批评。

对此，宁夏很快作出回应，自治区党委书记石泰峰专门作出批示，要求尽快启动严肃追责问责程序；银川市委常委会研究决定对整改不力相关责任人员进行追责问责：

给予灵武市委常委、常务副市长朱立峰撤销党内职务、行政撤职处分；给予灵武市委副书记邬鹏党内警告处分；给予灵武市副市长马波、杨国龙记过处分。

此次“回头看”，针对的重点就是那些“虚假整改”“表面整改” ，正如翟青所言，“绝不允许说一套、做一套，绝不允许得过且过、敷衍应对，绝不允许有令不行、有禁不止。”

责任编辑：余鹏飞