70后法学博士升市委书记 中办国办双经历

原标题：中办、国办双经历的他，升市委书记
6月27日，四川绵阳市召开领导干部大会，宣布中共四川省委关于中共绵阳市委主要领导同志调整的决定，刘超任中共绵阳市委书记。
“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，刘超是位“70后”，生于1971年11月。公开简历显示，他1993年毕业于中国人民公安大学法律系法律专业，毕业后进入公安部工作，历任公安部治安管理局科员、副主任科员、主任科员、助理调研员等职。
2000年，刘超借调国务院办公厅秘书三局四处工作。同年10月借调结束后，刘超留在了国办，先后担任国务院办公厅副处级干部、正处级干部、副局级干部。
2007年，刘超离开国办，调任中央办公厅副局级干部。两年后升任中央办公厅正局级干部。
担任中央办公厅正局级干部两月后，刘超“空降”地方，挂任成都市委常委。
上述履历表明，刘超曾在公安部、国务院办公厅、中央办公厅等中央国家机关工作了16年。这期间，他先后到北京大学法学院法律硕士专业研究生学习，获法律硕士学位；中国政法大学刑事司法学院刑法学专业研究生学习，获法学博士学位。
“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，挂任成都市委常委两年后，刘超于2011年正式任成都市委常委。此后，他在成都市委工作了4年，先后兼任成都天府新区筹备组组长，成都高新区党工委书记。
成都天府新区是近年来成都的发展重点之一，2010年重庆两江新区获批为国家级新区后，四川一直在推动天府新区升级。其发展目标和重庆两江新区一样，要成为成渝经济区一个次核心区。
成都高新区1991年获批成为全国首批国家级高新区，是四川省全面创新改革试验区和自由贸易试验区核心区。
可见，担任成都市委常委期间，刘超曾担纲成都天府新区这一成渝经济区重要“棋子”的筹备工作；曾任国家级高新区成都高新区的一把手。
2015年3月，刘超离开成都，调任绵阳市委副书记、代市长，后任市长。
据绵阳政府网2015年3月26日消息，此前一天，绵阳市委召开领导干部大会，宣布刘超担任绵阳市委副书记，并提名为绵阳市市长人选。这次会议，对刘超此前的工作成绩作出了评价。
“刘超同志综合素质好、党性原则强，视野开阔、思路清晰，组织领导和协调能力比较强，处事公道、为人正派，在干部群众中口碑好。2009年从中央机关到成都市任职之后，积累了丰富的领导经验和科技创新经验，到绵阳工作有利于推动绵阳科技城建设，省委认为刘超同志担任绵阳市委副书记、提名为市长人选是合适的”。
去年9月，原来担任绵阳市委书记的彭宇行，被任命为四川省副省长。“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，此后，刘超开始主持绵阳市委工作至今次调整。
刘超简历
刘超，男，汉族，1971年11月生，辽宁阜新人，1990年12月加入中国共产党，1993年7月参加工作，中国政法大学刑法学专业毕业，研究生学历，法学博士。
1989.09━1993.07 中国人民公安大学法律系法律专业学习，获法学学士学位
1993.07━1994.07 公安部干部（其间：1993.09-1994.07在天津市公安局河东分局实习锻炼）
1994.07━2000.10 公安部户政管理局、治安管理局科员、副主任科员、主任科员、助理调研员 （其间：2000.01-2000.10借调国务院办公厅秘书三局四处工作）
2000.10━2002.12 国务院办公厅副处级干部 （1998.09-2001.07北京大学法学院法律硕士专业研究生学习，获法律硕士学位）
2002.12━2005.12 国务院办公厅正处级干部
2005.12━2007.08 国务院办公厅副局级干部
2007.08━2009.07 中央办公厅副局级干部
（2006.09-2009.06中国政法大学刑事司法学院刑法学专业研究生学习，获法学博士学位）
2009.07━2009.07 中央办公厅正局级干部
2009.07━2011.09 四川省成都市委常委（挂职）
2011.09━2012.03 四川省成都市委常委
2012.03━2012.11 四川省成都市委常委、统战部长
2012.11━2013.03 四川省成都市委常委、成都天府新区筹备组组长
2013.03━2015.03 四川省成都市委常委、成都高新区党工委书记
2015.03━2015.07 四川省绵阳市委副书记、代市长
2015.07━2017.12 四川省绵阳市委副书记、市长
2017.12━2018.06 四川省绵阳市委副书记（主持市委工作）、市长
2018.06━ 四川省绵阳市委书记、市长
十三届全国人大代表，全国青年联合会第十届委员会委员，
十一届四川省委委员，十二届、十三届四川省人大代表
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