原标题：一正国两副国牵头的委员会，新组成人员公布

成立8年的国务院食品安全委员会，再度调整组成人员。

6月27日，中国政府网发布《关于调整国务院食品安全委员会组成人员的通知》。

据《通知》：国务院食品安全委员会（以下简称食安委）主任由中央政治局常委、国务院副总理韩正担任；副主任两人，分别是国务院副总理胡春华，国务委员王勇。

《通知》显示，食安委委员共计24人，包括国务院副秘书长孟扬，中央宣传部副部长、国务院新闻办主任蒋建国，中央政法委副秘书长雷东生，中央网信办副主任高翔，和发改委、教育部、科技部等国家部委的相关领导。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，食安委成立于2010年2月6日，当天，国务院发布了关于设立国务院食品安全委员会的通知，并于3天后的2010年2月9日，召开了食安委第一次全体会议。

食安委设立之初，各界就一致公认，食安委组织架构“超规格”，且成立的时间点意义特别。

先看组织架构。

食安委设立之初，食安委主任由时任中央政治局常委、国务院副总理李克强担任；副主任则由两位国务院副总理担任，分别是时任国务院副总理回良玉，时任国务院副总理王岐山。

当年，白岩松在央视新闻1+1中分析认为，食安委的行政级别“升格”，“从行政的角度来看，它显然是升格了。因为在2007年时相关小组（国务院产品质量和食品安全领导小组）的第一负责人是当时的副总理吴仪，这一次已经变成了政治局常委、副总理李克强，而且副主任是两个副总理，由此可以看到它的级别提高了。另外，在这两年的时间里，之所以提高级别，在于2008年的三聚氰胺事件，包括它的余波的延续和其他一些食品安全事件，对于国内的消费者、人民的生命健康来说，面临着一个巨大的挑战，你必须付出更大的承诺、勇气和行动。所以，我觉得两年之后升格是一个很正确的事情”。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，成立以来，食安委的领导成员一直保持如上“升格”配置，由一名中央政治局常委挂帅。

如上所述，成立之初，食安委由时任中央政治局常委、国务院副总理李克强担任主任；时任国务院副总理回良玉、时任国务院副总理王岐山担任副主任。

上一届政府，食安委的主任由时任中央政治局常委、国务院副总理张高丽担任主任，时任国务院副总理汪洋担任副主任。

此次食安委调整组成人员，主任由中央政治局常委、国务院副总理韩正担任；国务院副总理胡春华和国务委员王勇担任。

再看食安委成立的时间点。

“政事儿”注意到，就在食安委正式成立3天前，2010年2月3日，陕西省公安部门公布了渭南乳制品三聚氰胺超标案件，调查结果显示，早在2008年被要求排查、清零的10吨“问题奶粉”再次流入市场。“问题奶粉”重出江湖，这一事件引发了有关食品安全的全国性关注。

值得注意的是，此前，食安委设立国务院食品安全委员会办公室（即食安办），具体承担委员会的日常工作。

今年3月发布的《深化党和国家机构改革方案》规定：保留国务院食品安全委员会、国务院反垄断委员会，具体工作由国家市场监督管理总局承担。

据此，本次食安委调整组成人员，对食安办也作出了新安排，规定食安办设在市场监管总局，承担食安委日常工作，食安办主任由市场监管总局党组书记、副局长毕井泉兼任，副主任由市场监管总局副局长孙梅君兼任。

责任编辑：余鹏飞