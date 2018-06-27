环球时报社评：促进和平应是中美军队的共同使命

原标题：社评：促进和平应是中美军队的共同使命

中国国家主席习近平27日会见来访的美国国防部长马蒂斯。中国国防部长魏凤和也与马蒂斯举行了会谈。从当天公布出来的信息看，两国军方进行了很认真的沟通，而当前两国趋于紧张的关系增加了这种沟通的必要性。

在中美双方的报道中，马蒂斯都申明了美方对美中两军关系的重视。马蒂斯还说，中国的发展有益于美国和世界，美中应和谐相处。我们认为，这是一种有益于发展中美建设性关系和促进世界和平的表态。

我们注意到，马蒂斯防长发表过不少对华强硬谈话，比如在本月初的香格里拉对话会上，他在谈到中国时的用词就很激烈。就在几天前他还批评中国想恢复“朝贡体系”。我们希望他在中国的交流有助于促成他和美国军方对中国国家战略的另一种认识。

中美的战略互疑比较严重，与此同时双方的庞大交流规模以及利益交融也带来两国社会对对方十分丰富的看法和了解。在中美都有理由对对方保持“底线思维”的时候，两国行政当局显然不应当引导双方关系真的朝作为一种可能性的最糟糕方向走，而应当争取促成好的历史选择。

环球时报编辑部很希望美国政府对承担这一责任有更加积极的表现。如果包括军方在内的美国高层未来一段时间少发表一些有可能加剧中美战略互疑的言论，也少采取一些让中国社会感到不安的行动，将与美方重视中美两国和两军关系的宣示更协调，也使那样的宣示更可信。

我们理解中美关系的复杂，也了解美国对外传递信息的方式与中国不同，但还是期待，五角大楼等美国核心部门能为促进中美建设性互动做得更多些。

华盛顿与北京开展两国利益博弈是可以理解的，但要清醒看到，中美作为两个大国除了在21世纪开展合作，其实别无选择。中美都是核大国，有着巨大的国家潜力。两国如果开展军事对抗，其破坏力难以估量，这不是中美和当今世界能够承受的。

北京和华盛顿应该将这一点诚实地告诉两国社会，为彼此博弈划出谁都不应挑战的底线。

应当说，这个底线目前还没有成为牢不可破的警示线，中美在台海、南海对分歧的管控还有很多破口。值得注意的是，中美军事上的摩擦或较劲全都在中国大陆的周边地区，这反映了美国仍是主动出击的一方，中国是战略防守方，美方克制与否是中美军事关系的第一决定性因素。

世界上担心中美早晚会发生军事摩擦的人在增多，也许华盛顿一些精英希望把这种预期作为对中方的压力保持下去。但他们应当想到，北京感受到的任何军事压力都会促使中方采取应对措施，而中美不应当走向这种螺旋式的负面互动。

中美相互尊重对方与实力相匹配的大国地位和权利，是两国发展建设性关系的基础。中国应尊重美国的存量权利，美国应尊重中国发展中的新增权利，当两国权利在某一区域出现叠加时，双方应积极、耐心地磨合，而不应试图以对抗方式压倒对方。

马蒂斯访华是双方整理两国军事上如何看对方、如何与对方打交道的一个机会。如果两国军队都视自己为和平的保卫者，而不想在两国博弈中做逞能的先锋，那么双方就应共同努力实现一次成功的交流。

责任编辑：张迪