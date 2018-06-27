铲除“司地夫”为首涉黑恶团伙 西藏公安厅征线索

原标题：为铲除“司地夫”为首的涉黑恶团伙，西藏公安厅向群众征线索

2018年6月21日至22日，为铲除以“司地夫”为首“李胜、郑方星、彭清泉”等组成的黑恶团伙，经西藏自治区公安厅扫黑办连续奋战，成功抓获该团伙9名主要犯罪嫌疑人。

经前期侦查，该团伙长期在拉萨、林芝等地以开办公司名义，涉嫌从事敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易等多项黑恶势力违法犯罪活动，严重扰乱了社会正常秩序。因该案涉及面广、涉及人员多，为尽快查清案件事实，打击犯罪分子嚣张气焰、铲除黑恶势力滋生土壤，净化社会环境，维护人民群众正当权益，现向全社会广泛征集案件线索，希望广大人民群众，特别是相关受害者积极行动起来，向公安机关提供线索、证据，我办将严格按照最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第三十五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十二条之规定对证人、报案人、控告人、举报人、鉴定人、被害人依法采取不公开真实姓名、住址和工作单位，采取不暴露外貌、真实声音，人身和住宅采取专门性保护等相关保护措施，并依据《西藏自治区公安厅扫黑除恶打非治乱专项斗争群众举报线索奖励办法》对提供有价值线索的群众进行奖励。

我办同时敦促相关涉案人员及时前往公安机关投案自首，积极争取宽大处理。

举报电话：0891—6312927、0891—12389；

举报地址：公安厅扫黑除恶打非治乱专项斗争领导小组办公室（公安厅刑侦总队，拉萨市林聚北路35号）；

吴 警 官：13908915483；

洛 警 官：18089012255。

西藏自治区公安厅扫黑除恶打非治乱专项斗争领导小组办公室

二〇一八年六月二十六日

来源：“西藏刑侦”微信公号

责任编辑：余鹏飞